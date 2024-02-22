'Решение Путина': генерал раскрыл цель жестоких обстрелов РФ по Харькову

Игорь Романенко также рассказал, можно ли расценивать удары по Харькову, как демонстративную месть за любые прилеты в Белгороде.

https://glavred.info/ukraine/rishennya-putina-general-rozkriv-chomu-rf-lyuto-obstrilyuye-harkiv-10544159.html Ссылка скопирована

Почему РФ так жестоко обстреливает Харьков / коллаж: Главред, фото: t.me/synegubov, скриншот: видео

Для Главреду генерал-лейтенант запаса, кандидатом военных наук, доктором технических наук, профессором, экс-заместителем начальника Генштаба ВСУ Игорем Романенко рассказал, почему враг так методично лупит по Харькову, по центру, по гражданской инфраструктуре и жилым домам. Эксперт также рассказал, можно ли это расценивать, как демонстративную месть за любые прилеты в Белгороде.

"Это обусловлено решением Путина политического характера: он воспринимал Харьков как русскоязычный город, который должен был бы сдаться в первую очередь. Но два года широкомасштабной войны позади, а Харьков не сдался, выстоял", - пояснил он.

Генерал рассказал, что для прикрытия Харькова нужны соответствующие средства противоракетной обороны, а такого рода комплексов у нас небольшое количество.

"Да и не по всем ракетам они могут работать, например, Х-22, а также ракеты ЗРК С-300 и С-400, которые переделаны для стрельбы "земля-земля", не могут сбивать. Поэтому мы укрепляем общевойсковые возможности, а также находим способы противостоять воздушным ударам противника, в частности, по Харькову", - отметил Романенко.

Смотрите видео чата с Игорем Романенко:

Напомним, что в ГУР оценили сценарий наступления России на Киев, Харьков, Чернигов и Сумы. Вадим Скибицкий заявил, что у россиян нет резервов, но сейчас они пытаются создать такие подразделения для масштабного наступления на Украину.

В Харькове оценили угрозу наступления войск РФ. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что на данный момент скопления группировок войск РФ на участке границы Украины в Харьковской области нет, однако определенное волнение присутствует.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.