'Решение Путина': генерал раскрыл цель жестоких обстрелов РФ по Харькову

Для Главреду генерал-лейтенант запаса, кандидатом военных наук, доктором технических наук, профессором, экс-заместителем начальника Генштаба ВСУ Игорем Романенко рассказал, почему враг так методично лупит по Харькову, по центру, по гражданской инфраструктуре и жилым домам. Эксперт также рассказал, можно ли это расценивать, как демонстративную месть за любые прилеты в Белгороде.
"Это обусловлено решением Путина политического характера: он воспринимал Харьков как русскоязычный город, который должен был бы сдаться в первую очередь. Но два года широкомасштабной войны позади, а Харьков не сдался, выстоял", - пояснил он.
Генерал рассказал, что для прикрытия Харькова нужны соответствующие средства противоракетной обороны, а такого рода комплексов у нас небольшое количество.
"Да и не по всем ракетам они могут работать, например, Х-22, а также ракеты ЗРК С-300 и С-400, которые переделаны для стрельбы "земля-земля", не могут сбивать. Поэтому мы укрепляем общевойсковые возможности, а также находим способы противостоять воздушным ударам противника, в частности, по Харькову", - отметил Романенко.
Смотрите видео чата с Игорем Романенко:
Напомним, что в ГУР оценили сценарий наступления России на Киев, Харьков, Чернигов и Сумы. Вадим Скибицкий заявил, что у россиян нет резервов, но сейчас они пытаются создать такие подразделения для масштабного наступления на Украину.
В Харькове оценили угрозу наступления войск РФ. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что на данный момент скопления группировок войск РФ на участке границы Украины в Харьковской области нет, однако определенное волнение присутствует.
Больше интересных новостей:
- Нехватка ресурсов и распыление сил: генерал Романенко назвал причины неудач ВСУ
- "Подтягивают ресурсы": в ВСУ предупредили украинцев о новой массированной атаке РФ
- "Наступают с двух сторон": Дикий рассказал о трех приоритетах россиян