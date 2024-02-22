"Наступают с двух сторон": Дикий рассказал о трех приоритетах россиян

Оккупаны собираются провести активные боевые действия на разных участках фронта - и в Харьковской и в Херсонской области. Об этом рассказал ветеран АТО, бывший комнадир батальона "Айдар" Евгений Дикий в эфире телемарафона.
Согласно его заявлению, российские захватчики хотят перехватить инициативу и после захвата Авдеевки в Донецкой области поставили себе три приоритета на поле боя.
По словам эксперта, у противника есть три уровня приоритетности, где первое место занимает Купянск, тот город, который ВСУ освободили осенью 2022 года.
Вторым местом в приоритете для вражеской армии остается плацдарм на Левобережье Херсонщины, а именно - Крынки, где они штурмуют Силы обороны Украины.
Третье место в приоритете россиян - Работино Запорожской области. Захват этого села имеет стратегическое значение и, скорее всего, является "генеральской" операцией для вражеских войск.
"Работинский выступ — это один из тех участков, на которых россияне пытаются перехватить инициативу и где идет достаточно мощное их наступление с двух сторон. Пока правда это наступление, которое длится как минимум дней пять, успехов особых нет. То есть на окраине Работино они вышли и там застряли. Логика россиян здесь понятна — у них была на самом деле очень неплохо построена "линия Суровикина", которая состоит из трех линий и все они между собой взаимосвязаны и оно работает именно все вместе", — заявил Евгений Дикий.
Ситуация на фронте
Как сообщал Главред, полоса фронта вблизи населенного пункта Терны сейчас является самым горячим участком на Лимано-Купянском направлении. Об этом сказал начальник пресс-службы ОСГВ "Хортица", офицер Вооруженных сил Украины Илья Евлаш в эфире телемарафона.
Также, генерал армии Украины, руководитель Службы внешней разведки Украины (2005-2010 гг.) Николай Маломуж отреагировал на то, что Институт изучения войны недавно заявил, что российские оккупанты захватили село в Донецкой области. Однако украинские военные говорят, что сейчас там продолжаются боевые действия.
К тому же, плацдарм Вооруженных сил Украины на левом берегу Днепра Херсонской области в Крынках в зоне огневой защиты и поддержки войск. Позиции по возможности будут расширяться. Об этом заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.
Другие новости:
- Про Крым говорить рано: генерал ВСУ сделал прогноз по ближайшим месяцам войны
- Высокотехнологичные и самонаводящиеся: Британия передаст Украине 200 ракет Brimstone