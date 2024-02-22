Россияне теряют 60% техники: в ВСУ раскрыли детали боев в 'горячей' точке

Оккупанты высаживают пехоту как можно дальше, чтобы уменьшить потери техники, отметил Илья Евлаш.

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Россия за сутки на Лимано-Купянском направлении потеряла почти 400 оккупантов / Коллаж: Главред, фото: Стратком ВСУ, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Полоса фронта вблизи населенного пункта Терны сейчас является самым горячим участком на Лимано-Купянском направлении. Об этом сказал начальник пресс-службы ОСГВ "Хортица", офицер Вооруженных сил Украины Илья Евлаш в эфире телемарафона.

По его словам, оккупанты концентрируют свои резервы в этом районе и пытаются захватить оборонительные позиции вдоль реки Черный Жеребец. Евлаш подчеркнул, что "все внимание его (россиян - ред.) приковано именно туда".

Что касается ситуации в районе Купянска и Синьковки, Евлаш отметил, что активность россиян там уменьшилась. Количество обстрелов и атак в последнее время немного снизилось, однако они происходят.

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"Сейчас они основное внимание уделяют укреплению позиций, перегруппировке, подготовке для дальнейшего наступления", - сказал Евлаш.

Начальник пресс-службы ОСГВ "Хортица" отметил, что за минувшие сутки российские оккупанты совершили 725 обстрелов на Лимано-Купянском направлении. Враг использовал авиацию, в том числе Су-25 и Су-35, а также применял управляемые авиабомбы и дроны.

В результате 11 боевых столкновений ВСУ ликвидировали почти 400 оккупантов и уничтожили 138 единиц вооружения и военной техники противника.

"60% техники противник теряет на подходах еще до рубежей развертывания, поэтому преимущественно стараются высаживаться свою пехоту как можно дальше, чтобы не терять свою технику", - подчеркнул Евлаш.

Война в Украине

Как сообщал Главред, в разведывательном отчете Министерства обороны Великобритании указывается, что власти России пытаются оправдать продолжительность войны в Украине и масштаб российских потерь, изображая конфликт как прямую борьбу с Западом. Пропагандисты пытаются убедить, что война началась как операция против Украины, но теперь превратилась в конфликт со странами Запада, готовя так население к длительной войне.

Также генерал Николай Маломуж отреагировал на сообщение Института изучения войны о захват села в Донецкой области российскими оккупантами. Он заявил, что сейчас там продолжаются боевые действия и нет подтвержденной информации о прорыве россиян.

Кроме этого, плацдарм ВСУ на левом берегу Днепра в Херсонской области в Крынках находится в зоне огневой защиты и поддержки войск. Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что позиции будут расширяться, а оккупанты сталкиваются с проблемами в обеспечении из-за сложной логистики.

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