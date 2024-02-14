'Самая горячая точка фронта': в ВСУ рассказали, куда враг бросил основные силы

В ВСУ отметили, что цель российских оккупантов заключается в том, чтобы прорваться к реке Черный Жеребец в Лиманском районе.

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В ВСУ назвали самую горячую точку боевых действий / Коллаж Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины

На Купянско-Лиманском направлении наиболее напряженной точкой боевых действий является село Терны, где российские войска сконцентрировали свое внимание и резервы, пытаясь прорваться к реке Черный Жеребец. Об этом заявил начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш в эфире телемарафона

"Сегодня я лично общался с нашей разведкой и по их информации самая горячая точка сейчас - это вблизи населенного пункта Терны. Там противник акцентирует свое внимание, подтягивает туда свои резервы с использованием всей имеющейся линейки вооружения, артиллерии, авиации, минометов, танков и стрелкового оружия", - сообщил Евлаш

Он отметил, что российские войска атакуют в районе Тернов и пытаются прорваться к рубежу реки Черный Жеребец.

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"Это сейчас самая горячая точка, так называемый Торский выступ, куда они акцентируют свое основное внимание и туда прикованы основные силы противника", - рассказал Евлаш.

Он также добавил, что украинские военные применяя креатив и проявляя инициативу прилагают максимальные усилия для того, чтобы остановить продвижение врага на этом направлении и сточить ресурсы российских войск.

Евлаш указывает на то, что украинские воины находятся в обороне на Купянско-Лиманском направлении и наносят россиянам значительные потери в живой силе и технике.

Наступление россиян на востоке

Напомним, как ранее сообщал Главред, главнокомандующий ВСУ Александр Сирский рассказал о новом этапе российско-украинской войны, который заключается в максимальном признании наступающих сил РФ.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что после "победы" Путина на так называемых президентских выборах в России, Россия начнет новое масштабное наступление. По его словам, "ближайшие месяцы станут решающими".

На Таврическом направлении за прошедшие сутки оккупанты понесли наибольшие потери с начала 2024 года, сообщил бригадный генерал, командир оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский.

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