Наступление россиян "сдувается", это уже последние конвульсии – ВСУ

Российские оккупанты могут скоро прекратить наступательные действия, а украинская армия наоборот активизируется.

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Наступление россиян "сдувается", это уже последние конвульсии, отмечает Евлаш/ коллаж: Главред, фото: 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, миноброны РФ

Скоро российские оккупанты могут прекратить наступательные действия. Наступление российских захватчиков не может продолжаться вечно – сейчас российская армия бьется в последних конвульсиях, считает руководитель пресс-службы Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш. Об этом он сказал в эфире Radio NV.

"Это наступление, которое началось еще с 10 октября 2023 года и продолжается до сих пор, не может продолжаться вечно. Это уже последние конвульсии, в которых бьется российская армия. И довольно скоро, думаю, наступит время "Ч", когда наша команда, уже новая, с нашим опытом, вооружением, вступит в действие. Думаю, что противник это качественно почувствует на своей шкуре", – отметил Евлаш.

Также он добавил, что российские захватчики уже сейчас испытывают снарядный голод. Он напомнил, что оккупанты уже очень редко используют "Ураганы" и "Смерчи".

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"Об этом свидетельствуют не только мои комментарии или не только нашего ОСУВа. Даже глава ГУР МО Кирилл Буданов отмечал, что использование противником Ураганов уже является редкостью, а Смерчей – это вообще что-то такое из невероятного", – сказал спикер.

Кроме этого, Евлаш добавил, что армия страны-агрессора России испытывает нехватку личного состава.

Война в Украине

Ранее издание BILD отмечало, что Авдеевке грозит окружение в "ближайшие дни или недели". В то же время у Украины есть проблемы с личным составом – его не хватает, поэтому атаки оккупантов отражают беспилотники.

Также ранее сообщалось, что FPV-дроны ВСУ налетели на базу россиян на юге, там десяток "двухсотых". Силы спецопераций нанесли мощный удар дронами по контрольно-наблюдательному пункту россиян. В результате воздушного налета "задвохсотились" по меньшей мере десяток оккупантов.

Напомним, глава Rheinmetall сообщил, что Украине надо втрое больше снарядов, чем Германия может производить. Украине нужно более 2 млн снарядов в год. Глава Rheinmetall заявил, что его компания стремится достичь изготовления до 700 000 артснарядов в год.

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