FPV-дроны ВСУ налетели на базу россиян на юге, десяток 'двухсотых': подробности

Стало известно о еще одном значительном ударе по российским оккупантам в Херсонской области.

https://glavred.info/ukraine/fpv-droni-zsu-naletili-na-bazu-rosiyan-na-pivdni-desyatok-dvohsotih-vsi-podrobici-10541123.html Ссылка скопирована

ВС РФ продолжают терять личный состав за линией фронта / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео ССО

Силы спецопераций нанесли мощный удар дронами по контрольно-наблюдательному пункту россиян. В результате воздушного налета "задвохсотился" по меньшей мере десяток оккупантов.

Видео масштабного разгрома места пребывания российских сил ССО опубликовали 12 февраля в соцсетях.

Указывается, что запечатленное на видео - работа операторов 73-го морского центра ССО на Херсонском направлении.

видео дня

Во время ведения воздушной разведки экипаж БпАК обнаружил вражеский командно-наблюдательный пост и склад с боекомплектом.

По целям было нанесено огневое поражение FPV-дронами. Потери противника составили: около 10 военнослужащих ликвидированными; двое военнослужащих ранеными; полностью уничтожен склад с боекомплектом.

По россиянам на Херсонщине нанесены новые удары - смотрите видео:

Дроны на поле боя

Как отмечал президент Владимир Зеленский, дроны ВСУ изменили ситуацию с безопасностью в Черном море и помогают украинским войскам отражать вражеские штурмы. Именно из-за важности применения беспилотников на передовой глава государства поручил создать Силы беспилотных систем ВСУ.

"Дроны - беспилотные системы - доказали свою эффективность в боях на земле, в небе и в море. Украина реально изменила ситуацию с безопасностью в Черном море благодаря дронам. Отражение штурмов на земле - это во многом работа именно дронов", - подчеркнул президент.

Тогда как в материале BILD говорилось о том, что ВСУ вынуждены использовать дроны из-за проблем с личным составом - его не хватает для отражения атак россиян.

Ранее глава Минцифры Михаил Федоров заявил, что он согласен с оценкой руководителя украинской военной разведки генерала Буданового о том, что официальный Киев достиг "определенного паритета" с Кремлем в производстве дронов-камикадзе дальнего радиуса действия. Затем он пообещал, что Украина в 2024-м изготовит тысячи дронов, способных бить по Москве.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.