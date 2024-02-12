FPV-дроны ВСУ налетели на базу россиян на юге, десяток 'двухсотых': подробности

Силы спецопераций нанесли мощный удар дронами по контрольно-наблюдательному пункту россиян. В результате воздушного налета "задвохсотился" по меньшей мере десяток оккупантов.
Видео масштабного разгрома места пребывания российских сил ССО опубликовали 12 февраля в соцсетях.
Указывается, что запечатленное на видео - работа операторов 73-го морского центра ССО на Херсонском направлении.
Во время ведения воздушной разведки экипаж БпАК обнаружил вражеский командно-наблюдательный пост и склад с боекомплектом.
По целям было нанесено огневое поражение FPV-дронами. Потери противника составили: около 10 военнослужащих ликвидированными; двое военнослужащих ранеными; полностью уничтожен склад с боекомплектом.
По россиянам на Херсонщине нанесены новые удары - смотрите видео:
Дроны на поле боя
Как отмечал президент Владимир Зеленский, дроны ВСУ изменили ситуацию с безопасностью в Черном море и помогают украинским войскам отражать вражеские штурмы. Именно из-за важности применения беспилотников на передовой глава государства поручил создать Силы беспилотных систем ВСУ.
"Дроны - беспилотные системы - доказали свою эффективность в боях на земле, в небе и в море. Украина реально изменила ситуацию с безопасностью в Черном море благодаря дронам. Отражение штурмов на земле - это во многом работа именно дронов", - подчеркнул президент.
Тогда как в материале BILD говорилось о том, что ВСУ вынуждены использовать дроны из-за проблем с личным составом - его не хватает для отражения атак россиян.
Ранее глава Минцифры Михаил Федоров заявил, что он согласен с оценкой руководителя украинской военной разведки генерала Буданового о том, что официальный Киев достиг "определенного паритета" с Кремлем в производстве дронов-камикадзе дальнего радиуса действия. Затем он пообещал, что Украина в 2024-м изготовит тысячи дронов, способных бить по Москве.
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