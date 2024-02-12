УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

FPV-дроны ВСУ налетели на базу россиян на юге, десяток "двухсотых": подробности

Яна Ставская
12 февраля 2024, 17:32
Стало известно о еще одном значительном ударе по российским оккупантам в Херсонской области.
FPV-дроны ВСУ налетели на базу россиян на юге, десяток 'двухсотых': подробности
ВС РФ продолжают терять личный состав за линией фронта / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео ССО

Силы спецопераций нанесли мощный удар дронами по контрольно-наблюдательному пункту россиян. В результате воздушного налета "задвохсотился" по меньшей мере десяток оккупантов.

Видео масштабного разгрома места пребывания российских сил ССО опубликовали 12 февраля в соцсетях.

Указывается, что запечатленное на видео - работа операторов 73-го морского центра ССО на Херсонском направлении.

видео дня

Во время ведения воздушной разведки экипаж БпАК обнаружил вражеский командно-наблюдательный пост и склад с боекомплектом.

По целям было нанесено огневое поражение FPV-дронами. Потери противника составили: около 10 военнослужащих ликвидированными; двое военнослужащих ранеными; полностью уничтожен склад с боекомплектом.

По россиянам на Херсонщине нанесены новые удары - смотрите видео:

Дроны на поле боя

Как отмечал президент Владимир Зеленский, дроны ВСУ изменили ситуацию с безопасностью в Черном море и помогают украинским войскам отражать вражеские штурмы. Именно из-за важности применения беспилотников на передовой глава государства поручил создать Силы беспилотных систем ВСУ.

"Дроны - беспилотные системы - доказали свою эффективность в боях на земле, в небе и в море. Украина реально изменила ситуацию с безопасностью в Черном море благодаря дронам. Отражение штурмов на земле - это во многом работа именно дронов", - подчеркнул президент.

Тогда как в материале BILD говорилось о том, что ВСУ вынуждены использовать дроны из-за проблем с личным составом - его не хватает для отражения атак россиян.

Ранее глава Минцифры Михаил Федоров заявил, что он согласен с оценкой руководителя украинской военной разведки генерала Буданового о том, что официальный Киев достиг "определенного паритета" с Кремлем в производстве дронов-камикадзе дальнего радиуса действия. Затем он пообещал, что Украина в 2024-м изготовит тысячи дронов, способных бить по Москве.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине ВСУ Силы специальных операций война России и Украины
Реклама

Главное за день

Наступление россиян "сдувается", это уже последние конвульсии – ВСУ

Наступление россиян "сдувается", это уже последние конвульсии – ВСУ

18:52 Украина
Зеленский провел первую Ставку в обновленном составе: были приняты важные решения

Зеленский провел первую Ставку в обновленном составе: были приняты важные решения

18:11 Украина
ВСУ начали сбивать "Шахеды" лазерными системами - Defense Express

ВСУ начали сбивать "Шахеды" лазерными системами - Defense Express

18:08 Украина
Все главные новости

Популярное

Гороскоп на завтра 13 февраля 2024: Скорпионам - важный звонок, Рыбам нужны деньги 20138

Гороскоп на завтра 13 февраля 2024: Скорпионам - важный звонок, Рыбам нужны деньги

В Украине хотят поменять правила отпусков для всех: как планируют закрутить гайки 15115

В Украине хотят поменять правила отпусков для всех: как планируют "закрутить гайки"

Какая часть свинины самая мягкая и сочная: ошеломительный ответ удивит гурманов 3626

Какая часть свинины самая мягкая и сочная: ошеломительный ответ удивит гурманов

В Германии убили 17-летнего украинского баскетболиста из-за его национальности 2921

В Германии убили 17-летнего украинского баскетболиста из-за его национальности

Последние новости

18:52

Наступление россиян "сдувается", это уже последние конвульсии – ВСУ

18:45

Возвращаются с потерями в 70% солдат: ситуация на Левобережье Херсонщины

18:31

Безумный урожай гарантирован: какие самые лучшие сорта картофеля в УкраинеВидео

18:29

Польские протестующие высыпали зерно из украинских фур: реакция Варшавы и КиеваВидео

18:11

Зеленский провел первую Ставку в обновленном составе: были приняты важные решения

Розумный: РФ рискует потерять земли – могут появиться Южнорусский край и Кубанское герцогствоРозумный: РФ рискует потерять земли – могут появиться Южнорусский край и Кубанское герцогство
18:08

ВСУ начали сбивать "Шахеды" лазерными системами - Defense ExpressВидео

18:00

Почему нужно оставлять дверцу микроволновки открытой

17:55

На какой руке надо носить браслет: неожиданный ответ просто убьет наповал

17:35

Украине надо втрое больше снарядов, чем Германия может производить – глава Rheinmetall

Реклама
17:32

FPV-дроны ВСУ налетели на базу россиян на юге, десяток "двухсотых": подробностиВидео

17:19

Масленица 2024: когда готовиться к провожанию зимы, дата и традиции

16:57

Favbet Foundation передал ВСУ еще два микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter

16:47

Убил украинского баскетболиста: в Германии одного подозреваемого отпустили

16:34

"Столкновение Путина и Запада все-таки будет": Гельман сказал, как это может произойтиВидео

16:32

Украина в 2024-м изготовит тысячи дронов, способных бить по Москве - глава Минцифры

16:31

Налоговая ликвидировала бизнес Loboda в РФ

16:18

Авдеевке грозит окружение в "ближайшие дни или недели" - BILD

16:11

Что можно сделать со старого полотенца: 5 невероятных идейВидео

16:08

Как выбрать качественное масло: эксперт рассказала о распространенном мифеВидео

16:00

Смена прапорщика Стыряева: в РФ продали ВСУ вертолеты Ми-9 и самолеты Ил-76

Реклама
15:57

Что делать с испорченной мукой: опытные хозяйки раскрыли поразительный фокус

15:55

На телеканале ТЕТ состоится премьера нового сезона шоу "Ближче до зірок"

15:39

США не спешат предоставить помощь: что будет с соцвыплатами в Украине

15:35

Ударят морозы -13 и налетит ветер 20 м/с: в Украине резко ухудшится погода

15:28

Экс-нардеп Пашинский получил подозрение по делу о нефтепродуктах Курченко на 967 млн - СБУ

15:09

Если пароль есть в этом списке, его можно взломать за секунды: как проверить

14:41

Стоит ли брать женщину с ребенком: ответы на сложные вопросы

14:29

"Зауважал Сырского": командир "Волков да Винчи" отреагировал на замену главкома

14:27

Достаточно 1 стакана: как прочистить трубу канализации

13:50

Почему нельзя дарить икону: что значат старинные приметы и суеверия

13:50

Церковный праздник 13 февраля: почему в этот день лучше не выходить из дома

13:39

Усиление мобилизации в Украине: в Раде рассказали, когда закон будет принят

13:28

На Дмитрия Кулебу напало зубастое "создание": что произошло

13:21

Второй раз за неделю: боксера Узелкова увезли на скорой в Киев

13:18

Как скоро Украина сможет вернуть Белгород: эксперт о присоединении территорий

13:01

Убийство украинского баскетболиста в ФРГ: МИД сообщил о задержании убийцы

12:42

Тяжелобольная Тышкевич рассказала, как проходит ее лечение

12:21

Мощный удар по флоту: в ВМС рассказали, когда смогут уничтожать субмарины РФ

12:07

Пропутинского клоуна Евгения Петросяна экстренно госпитализировали в РФ

12:06

В Украине официально продлили военное положение и мобилизацию

Реклама
12:05

Гордон показал себя в лохматом виде и удивил началом своей карьеры

12:03

Мужчина показал трюк, чем почистить контакты от окисления батарейки

12:00

Как посеять морковь, чтобы не прореживать - хитрый трюк с бутылкой

11:52

Какая часть свинины самая мягкая и сочная: ошеломительный ответ удивит гурманов

11:46

В Украине ударят морозы до -15: синоптик назвала дату

11:34

Политолог рассказал, почему в РФ изрыгнули желчь на указ Зеленского о землях украинцев

11:05

Им невозможно наесться: оригинальный салат из куриной печени с горошком

11:00

Получили жесткий приказ: россияне перешли в наступление по фронту - офицер ВСУ

10:52

"Мы не должны попадать в ловушки": премьер Эстонии сказала, что нужно для победы Украины

10:39

"Ракета не оставила шансов": история гибели в бою пилота ВСУ Владислава Рыкова

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Гороскоп
Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтра
Лайфхаки
АвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять