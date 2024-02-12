Украина в 2024-м изготовит тысячи дронов, способных бить по Москве - глава Минцифры

Украина в 2024-м изготовит тысячи беспилотников дальнего радиуса действия, способных наносить глубокие удары по России, заявил глава Минцифры Михаил Федоров.

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Украина в 2024-м выделит на дроны в 10 раз больше денег, чем в 2023-м - министр Федоров / коллаж Главред, фото УНИАН

Украина в нынешнем году изготовит тысячи беспилотников дальнего радиуса действия, способных наносить удары по глубинке страны-агрессора России, и уже есть как минимум 10 компаний, которые производят дроны, способные долетать до Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом заявил вице-премьер по инновациям и министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в интервью агентству "Reuters".

"Растет категория беспилотников-камикадзе дальнего радиуса действия – 300, 500, 700 и 1000 километров. Два года назад этой категории не существовало вообще", ‒ сказал он.

По словам Федорова, недавняя серия ударов по нефтеперерабатывающим и прочим подобным объектам в России отражает прогресс властей Украины в быстром дерегулировании рынка БПЛА и увеличении его финансирования (причем государство выступают тут в роли инвестора).

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Федоров отметил, что в рамках инициативы BRAVE1, начатой Кабмином в 2023 году, военно-техническим стартапам было выделено около 2,5 млн долларов США в виде грантов. И эта сумма должна быть увеличена примерно вдесятеро в 2024 году, говорит министр.

"Мы будем бороться за то, чтобы увеличить финансирование еще больше", – добавил он.

Федоров также еще раз повторил свое недавнее заявление о том, что он согласен с оценкой руководителем украинской военной разведки генералом Будановым о том, что официальный Киев достиг "определенного рода паритета" с Кремлем в производстве беспилотников-камикадзе дальнего радиуса действия.

Производство украинских дронов

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявлял, что Украина способна произвести более одного миллиона дронов на нужды Сил обороны.

"Эта цифра достаточно реалистичная. Может быть, что больше будет дронов произведено в этом году. Очень многое зависит от характеристик, о которых дроны идет речь. Сейчас минимум 20-30% надо делать FPV-дроны с тепловизорами. FPV можно сделать и больше миллиона. Также имеет значение, какая технология связи будет активно развиваться через 3-4 месяца, но в целом способностей уже действующих компаний хватает для того, чтобы делать такое количество", - считает чиновник

До того в статье американского журнала Foreign Policy говорилось о том, что Украина способна победить Россию, Как полагают эксперты, ключом к победе станут точные воздушные удары украинских войск и дронов по российским оккупантам.

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