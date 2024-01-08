Более 1 миллиона дронов для ВСУ: Федоров оценил возможности Украины

Украина способна произвести более одного миллиона дронов на нужды Сил обороны. Многое зависит от характеристик аппарата. Рынок серьезно разогнался и может делать больше, чем на то предусмотрено средств. Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что отечественные производители вполне способны сделать более 1 миллиона дронов в 2024 году.
"Эта цифра достаточно реалистичная. Может быть, что больше будет дронов произведено в этом году. Очень многое зависит от характеристик, о которых дроны идет речь. Сейчас минимум 20-30% надо делать FPV-дроны с тепловизорами. FPV можно сделать и больше миллиона. Также имеет значение, какая технология связи будет активно развиваться через 3-4 месяца, но в целом способностей уже действующих компаний хватает для того, чтобы делать такое количество", - считает Федоров.видео дня
Как утверждает министр, рынок в Украине настолько разогнался, что может делать даже больше дронов, чем предусмотрено бюджетом.
"Нужно увеличивать финансирование, нужно дальше открывать рынки для того, чтобы цены уменьшались благодаря конкуренции и происходила локализация комплектующих. Необходимо дать больше возможностей украинскому частному сектору больше производить оружие и продавать его государству", - подчеркнул Михаил Федоров.
Война России против Украины
Украина способна победить Россию, говорится в статье американского журнала Foreign Policy. Как полагают эксперты, ключом к победе станут точные воздушные удары украинских войск по российским оккупантам.
Запад не заставляет Украину идти на переговоры с Россией и заморозку войны, сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, сам Путин не заинтересован в любом завершении войны.
Россия атакует и накапливает войска, сказал президент Владимир Зеленский. ВСУ отражают нападения врага в воздухе, однако этого недостаточно. Украине нужно усиление системы противовоздушной обороны.
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