Более 1 миллиона дронов для ВСУ: Федоров оценил возможности Украины

Сейчас нужно делать как минимум 20-30% FPV-дронов с тепловизорами, рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров украинским журналистам.

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Украина может произвести более 1 миллиона дронов - Федоров / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, АрміяInform

Украина способна произвести более одного миллиона дронов на нужды Сил обороны. Многое зависит от характеристик аппарата. Рынок серьезно разогнался и может делать больше, чем на то предусмотрено средств. Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что отечественные производители вполне способны сделать более 1 миллиона дронов в 2024 году.

"Эта цифра достаточно реалистичная. Может быть, что больше будет дронов произведено в этом году. Очень многое зависит от характеристик, о которых дроны идет речь. Сейчас минимум 20-30% надо делать FPV-дроны с тепловизорами. FPV можно сделать и больше миллиона. Также имеет значение, какая технология связи будет активно развиваться через 3-4 месяца, но в целом способностей уже действующих компаний хватает для того, чтобы делать такое количество", - считает Федоров. видео дня

Как утверждает министр, рынок в Украине настолько разогнался, что может делать даже больше дронов, чем предусмотрено бюджетом.

"Нужно увеличивать финансирование, нужно дальше открывать рынки для того, чтобы цены уменьшались благодаря конкуренции и происходила локализация комплектующих. Необходимо дать больше возможностей украинскому частному сектору больше производить оружие и продавать его государству", - подчеркнул Михаил Федоров.

Война России против Украины

Украина способна победить Россию, говорится в статье американского журнала Foreign Policy. Как полагают эксперты, ключом к победе станут точные воздушные удары украинских войск по российским оккупантам.

Запад не заставляет Украину идти на переговоры с Россией и заморозку войны, сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, сам Путин не заинтересован в любом завершении войны.

Россия атакует и накапливает войска, сказал президент Владимир Зеленский. ВСУ отражают нападения врага в воздухе, однако этого недостаточно. Украине нужно усиление системы противовоздушной обороны.

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