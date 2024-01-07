РФ атакует и накапливает войска: Зеленский назвал способ сокрушить ее военную мощь

Украина нуждается в усилении своей противовоздушной обороны по всей стране. Агрессор Россия накапливает войска, атакует и теряет очень много своих военных в массированных штурмах. ВСУ отражают вражеские воздушные нападения, однако чтобы сломить ее мощь на поле боя, нужно сделать так, чтобы враг потерял контроль над небом. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.
Как сообщает Офис президента, гарант рассказал о том, что ситуация на фронте достаточно стабильная, однако россияне накапливают войска, атакуют и теряют много сил в массированных штурмах.
По его словам, несмотря на успешные действия ВСУ, Украина нуждается в усилении ПВО, чтобы лишить противника контроля над воздухом и возможности наносить удары по украинским позициям.
"Этого не хватает как на поле боя, так и для защиты украинских городов внутри страны. В течение нескольких дней было 500 ударов. Да, мы большинство из них смогли отбить благодаря помощи партнеров - более 70%. Но этого недостаточно", - сказал Зеленский.
Также Владимир Зеленский подчеркнул, что если Россия потеряет контроль над небом, она утратит свою мощь на поле боя.
Война России против Украины
У Путина "хотят" уничтожить Украину, союзники должны помочь остановить Россию, сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, страны-партнеры должны оказать поддержку государству в средствах противовоздушной обороны.
Россия готовит новый массированный удар по Украине, предупредили в Силах обороны Юга. Военные напомнили, что российские ракеты Кинжалы могут наносить удары в любой точке страны и призвали внимательно относиться к воздушным тревогам.
Россия запустила стратегию против Украины, сказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. По словам чиновника, Кремль намерен разжигать конфликты по всему миру, чтобы отвлечь западный мир от помощи Киеву.
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