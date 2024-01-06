Россия запустила стратегию против Украины: Подоляк раскрыл план Путина

Москва намерена разжигать конфликты по всему миру, чтобы отвлечь союзников от оказания помощи Украине, считает советник главы ОП Михаил Подоляк.

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Путин "хочет пересидеть" Запад и дестабилизировать ситуацию по всему миру - Подоляк / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Агрессор Россия рассчитывает "пережить" Запад и провоцировать конфликты по всему миру, чтобы отвлечь союзников от помощи Киеву. Российские оккупанты намерены наносить удары по Украине, прибегать к массированным штурмам на приоритетных направлениях и вмешиваться в выборы в других странах. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В своем Telegram-канале он написал о том, что российская стратегия достаточно понятна – Путин "намерен" пересидеть страны демократического мира, чтобы не проиграть и не нести ответственности за военные преступления.

Кроме того, Москва будет пытаться провоцировать конфликты по всему миру с целью отвлечения Запада от помощи Украине.

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Также оккупанты собираются терроризировать украинское государство обстрелами.

"Проводить массовые ракетные обстрелы территорий и гражданского населения Украины, чтобы спровоцировать гуманитарные катастрофы и реализовать настоящие (геноцидные) целые войны. Систематический обстрел с территории России прифронтовых городов Украины, чтобы превратить эти территории в выжженную землю и использовать это как базовый пропагандистский аргумент", - считает Подоляк.

По его словам, россияне, как и прежде, будут прибегать к "мясным штурмам" на ключевых направлениях, чтобы оправдать милитаризацию России и превратить ее в мобилизационно-трудовой лагерь.

Помимо этого, Кремль нарастит пропаганду и будет вмешиваться в избирательные процессы других государств.

"Резкое наращивание объемов пессимизирующей пропаганды с параллельными попытками вмешаться в итоги избирательных кампаний ключевых демократических стран. Однако для всех этих манифестных попыток устоять противоядие "российской стратегии" существует. Самое время ее активно применять", - подчеркнул Михаил Подоляк.

Война России против Украины

ВСУ в Евпатории сокрушили пункт ПВО всего Крыма, рассказали в Центре национального сопротивления. По данным партизан, которые провели доразведку ударов Сил обороны Украины, были поражены два ключевых объекта российских оккупантов на захваченном полуострове.

Войска РФ несколько снизили атаки на Купянском направлении, сказал руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов. По его словам, впоследствии оккупанты будут пытаться захватить Синьковку, чтобы получить потенциальную возможность для блокировки Купянска.

Оккупанты России активизировались на Марьинском направлении, рассказал представитель Сил обороны Таврического направления Александр Штупун. Вместе с тем вражеские войска пытаются окружить Авдеевку.

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