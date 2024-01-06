"Захват" Синьковки и "блокировка" Купянска: названы цели РФ на Харьковщине

Российские оккупанты наступают на Купянском направлении, однако их атаки замедлились – ВСУ наносят потери врагу, сказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Войска РФ "хотят" блокировать Купянск - Синегубов / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, 14-я ОМБр

Оккупационные войска агрессора России проводят постоянные наступательные действия на Купянском направлении. Их атаки замедлились, ВСУ наносят врагу потери. Россияне атакуют более полугода на данном участке фронта, но безрезультатно. Ожидается, что захватчики будут снова наступать на Синьковку, чтобы создать условия для возможной блокировки Купянска. Об этом заявил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что россияне систематически атакуют на Купянском направлении. Сейчас динамика их наступательных действий несколько снизилась.

"Враг действительно наступает на Купянском направлении, ведет активные штурмовые действия. Только за последнее время отбили 7 вражеских атак. Сейчас фиксируем, что их наступление немного замедлилось. Это связано с тем, что наши военные наносят им большое поражение из-за чего они должны отходить и восстанавливать свои потери в живой силе и технике. Такое наступление есть постоянно и волнами", - сказал Синегубов. видео дня

По его словам, ожидается, что враг после восстановления и стабилизации погодных условий вернется к попыткам наступления на Синьковку, чтобы создать потенциальную возможность блокировки Купянска.

"Впрочем пока попытки врага, которые продолжаются уже более 6 месяцев, никаких результатов не принесли для россиян. Потери территории нами не допущено", - подчеркнул Олег Синегубов.

Угроза наступления РФ в Харьковской области

4 января британское издание The Telegraph опубликовало материал, в котором говорится о том, что войска РФ готовятся к "новому наземному наступлению в Харьковской области" в районе Купянска. В статье назвали датой наступления 15 января.

В Главном управлении разведки заявили, что установили определенное скопление сил и средств войск России на Купянском направлении. Ситуация может свидетельствовать об их намерении там наступать. Впрочем, нельзя сказать, что оккупанты пойдут в атаку конкретно 15 января.

Армия РФ готовится к наступлению на Купянск в ближайшие недели, считают аналитики американского Института изучения войны. Согласно информации ISW, оккупанты "хотят" в 2024 году захватить Купянск и Боровую.

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