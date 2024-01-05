"РФ будет наступать на Харьковщине 15 января": в ГУР сделали заявление о ситуации

Военная разведка Украины фиксирует определенное накопление российскими оккупантами сил и средств на Купянском направлении, сказал Андрей Черняк.

https://glavred.info/ukraine/rf-budet-nastupat-na-harkovshchine-15-yanvarya-v-gur-sdelali-zayavlenie-o-situacii-10530842.html Ссылка скопирована

Нельзя сказать, что оккупанты пойдут в наступление именно 15 января - ГУР / Коллаж: Главред, фото: 14-я ОМБр, Минобороны РФ

Украинская разведка зафиксировала определенное накопление оккупантами агрессора России сил и средств на Купянском направлении. Однако нельзя точно сказать, что наступление может произойти конкретно 15 января. Россияне уже пытались проводить операции в данном районе, но безуспешно. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он прокомментировал публикацию британского The Telegraph, в которой было сказано, что россияне готовят наступление в Купянском районе.

Представитель ГУР не исключил попыток захватчиков активизировать наступательные действия.

видео дня

"ГУР фиксирует определенное накопление сил и средств врага на Купянском направлении. Это потенциально может свидетельствовать о том, что оккупанты намерены активизировать наступательные действия именно на этом участке фронта. В то же время мы не можем говорить, что россияне готовят это наступление именно на 15 января", - сказал Черняк.

При этом Андрей Черняк также акцентировал внимание на том, что россияне уже пытались провести под Купянском операции тактического и стратегического значения, однако не достигли успеха.

Реакция Харьковской ОВА

Руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в ходе своего брифинга сказал, что скопления оккупантов на разных участках фронта в регионе не установлено.

"Скопления (войск) мы пока не наблюдаем, не фиксируем. Все линии границы - ситуация у нас не изменилась, но мы мониторим все в режиме онлайн, наши военные принимают все необходимые меры, чтобы быть готовым к любым развитиям событий", - объяснил ситуацию чиновник.

Впрочем, по его словам, ситуация может очень быстро меняться.

"Объективных причин говорить, что враг в ближайшее время будет совершать определенные штурмовые действия по этому направлению (на Севере) нет. Однако эта ситуация может меняться ежеминутно", - добавил глава ОВА.

Олег Синегубов также подчеркнул, что россияне не отказались от "планов" по оккупации территорий Харьковской области – в такой ситуации следует быть готовыми к новым атакам и возможным ударам по критической и энергетической инфраструктуре.

Угроза наступления на Харьков

Россия "хочет" взять важный пункт у Купянска и может рискнуть пойти на Харьков, ранее заявлял глава ОВА Олег Синегубов. По его словам, силы обороны Украины готовы к отражению вражеского наступления.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что войскам РФ не удастся пойти на Харьков через Купянское направление, поскольку захватчики не смогут форсировать Оскол. У них не хватит на реализацию такой "задачи" ни сил, ни средств.

Британское издание The Telegraph 4 января появился материал, в котором говорится о том, что войска России готовятся к "новому наземному наступлению в Харьковской области". В статье сказано, что оккупанты могут провести операцию уже 15 января. Они уже усилили обстрелы в Купянском районе.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.