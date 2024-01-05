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Россия готовит новое наступление под Харьковом: в разведке сообщили дату и направление - The Telegraph

Юлия Закрепа
5 января 2024, 11:33обновлено 5 января, 12:24
Западные аналитики говорят, что на линии фронта мало что изменилось, поскольку российские войска лишь атаковали.
Россия готовит новое наступление под Харьковом: в разведке сообщили дату и направление - The Telegraph
РФ вероятно готовит наступление на Харьковщину / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, Скриншот: deepstatemap

15 января 2024 года Россия может начать новое наступление под Харьковом. Российская армия готовится к масштабной атаке на Купянск и прилегающие территории.

Как сообщает издание The Telegraph со ссылкой на источники, что местные подразделения военной разведки считают, что российские войска могут усилить воздушные атаки в эти выходные - 7 января.

Собеседник издания добавил, что сухопутное наступление может начаться уже 15 января. И российские, и украинские войска борются за лучшие позиции вдоль линии фронта, которая охватывает села Купянск, Сватово и Кременная, неподалеку от границы Харьковской области.

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Москва сосредоточила свои ресурсы в этом районе, пытаясь наступить на контролируемые Украиной города Кременная и Лиман, которые были оккупированы российскими войсками, пока Киев не начал молниеносное контрнаступление в сентябре 2022 года.

Западные аналитики говорят, что на линии фронта мало что изменилось, поскольку российские войска лишь атаковали.

Возможность повторного наступления РФ на Украину

Глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что российские войска могут попытаться осуществить масштабное наступление на Украину в январе-феврале. По его словам, об этом может свидетельствовать подготовка российских призывников, переброска техники и ряд других признаков.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный также отметил, что у него нет сомнений, что "военные РФ снова пойдут на Киев". По его словам, стратегическая задача Украины - подготовиться к обострению войны, которое может произойти в конце января, или весной.

Институт изучения войны сообщил, что Российское военно-политическое руководство формирует условия для проведения наступления в ближайшие месяцы.

Наступление РФ: что известно

Напомним, что Олег Жданов раскрыл угрозу повторного наступления России на Чернигов и Киев. Россияне продолжают обстреливать украинскую территорию с помощью артиллерии и авиации и проводят диверсионно-разведывательные операции.

Россия готовит новые удары. В случае кризисной ситуации в энергетике нужно будет принять некоторые меры, чтобы избежать отключений света, сказал глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

Олег Жданов предупредил, сколько еще ракет подготовила Россия. Эксперт считает, что невозможно спрогнозировать, какой город следующим окажется под массированным ударом РФ. Если подготовка длилась несколько месяцев, то ракеты накоплены.

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