Россия готовит новые удары: в Укрэнерго оценили угрозу коллапса

В случае кризисной ситуации в энергетике нужно будет принять некоторые меры, чтобы избежать отключений света, сказал глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

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Коллапса в энергосистеме Украины не будет - Укрэнерго / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

Коллапса в энергетической системе Украины не случится даже в случае массированных ударов агрессора России по энергообъектам во время похолодания. Чтобы избежать возможных отключений электроэнергии, нужно будет включить все энергоблоки и импортировать еще 1700 МВт из-за рубежа. Об этом заявил руководитель Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что коллапса в энергетической системе не случится даже в том случае, если оккупанты будут наносить удары по энергообъектам во время похолоданий. Именно такие периоды выбирает Москва для своих атак.

"Мы это уже проходили около 20 раз. Это, конечно, создаст нам дополнительные проблемы. Но я уверен, что это будет вопрос продолжительности возможных перерывов в энергоснабжении из-за повреждения каких-либо объектов", - считает Кудрицкий. видео дня

Также Владимир Кудрицкий подчеркнул, что для того, чтобы избежать возможных отключений света, нужно включить все энергоблоки, которые сейчас на ремонте, импортировать дополнительные 1700 МВт и рекомендовать экономное потребление электричества населением в утренние и вечерние часы.

Проблемы со светом из-за ракетных ударов РФ

Масштабная атака агрессора России на Украину 29 декабря привела к частичным проблемам со светом в некоторых районах Киевской, Днепропетровской, Одесской и Харьковской областей. Ситуация в энергосистеме Украины в целом оставалась контролируемой.

Часть Киева была без света и воды из-за ракетной атаки РФ 2 января. Российские оккупанты с самого утра атаковали столицу и нанесли по городу удары.

После этого в Укрэнерго сообщили, что из-за обстрелов РФ оставались без света 250 тысяч человек. Запуска графиков отключения света не планируется.

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