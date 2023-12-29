Ракетный обстрел Украины: в 8 областях есть отключения света – Минэнерго

Ракетные удары России по Украине 29 декабря привели к повреждению энергетической инфраструктуры. В Киевской, Днепропетровской, Харьковской и других областях в некоторых населенных пунктах фиксируются отключения света. Ситуация в энергосистеме в целом остается контролируемой. Об этом заявили в Министерстве энергетики.
Как сообщили в пресс-службе Минэнерго, в Киевской, Харьковской, Одесской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Черниговской областях есть повреждения энергетической инфраструктуры. В некоторых населенных пунктах отключают свет.
В ведомстве добавили, что в целом ситуация под контролем. Плановых отключений света не запланировано.
"Ситуация в энергосистеме стабильная и контролируемая. Применение плановых отключений бытовых потребителей не предусматривается", - подчеркнули в Министерстве энергетики.
Россия атаковала Украину ракетами и дронами
Войска РФ утром 29 декабря атаковали Украину различными типами ракет и дронами. По всей стране была объявлена воздушная тревога. В Киеве, Харькове, Днепре, Львове и других городах и регионах прогремели взрывы. В результате вражеских атак есть пострадавшие и погибшие.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия выпустила по Украине 110 ракет. По словам главы государства, Москва максимально применила свой арсенал вооружений. Оккупанты попали в объекты гражданской инфраструктуры.
Россия атаковала Украину более 150 ракетами и дронами, рассказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Подразделения украинской армии уничтожили 114 вражеских целей. Враг применил 18 бомбардировщиков Ту-95МС для совершения атак.
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