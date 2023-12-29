Россия атаковала Украину более 150 ракетами и дронами: Залужный раскрыл детали

Войска противовоздушной обороны и подразделения Сил обороны Украины уничтожили 114 из 158 вражеских целей, рассказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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Россия атаковала объекты критической, промышленной и военной инфраструктуры - Залужный / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, Defense.gov/John Hamilton

Российские оккупанты 29 декабря атаковали Украину 158 ракетами различных типов и дронами Shahed-136/131. Силы обороны уничтожили 114 вражеских целей. Враг наносил удары по объектам критической, промышленной и военной инфраструктуры. Есть пострадавшие и погибшие. Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

В своем Telegram-канале он написал о том, что российские оккупанты осуществили массовую комбинированную атаку на Украину. Применялась стратегическая авиация.

"Сегодня ночью враг нанес массированный ракетный удар по Украине. Атакованы объекты критической инфраструктуры, промышленные и военные объекты. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. Сначала оккупанты традиционно атаковали "шахедами" с северного и юго-восточного направления, с последующим движением в западном направлении. Всего зафиксировано 36 ударных БПЛА "Shahed-136/131". Около 3.00 враг поднял в воздух стратегическую авиацию – бомбардировщики Ту-95МС. Всего – 18 самолетов, вышедших на рубеже пуска около 6.00 утра и запустивших не менее 90 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55", - рассказал Залужный. видео дня

Харьков был атакован ракетами С-300

По словам главкома, россияне нанесли удары по Харькову управляемыми зенитными ракетами С-300.

Россия выпустила ракеты из Курской и Белгородской областей

Военачальник также акцентировал внимание на том, что оккупанты наносили удары из Курской и Белгородской областей, а также с оккупированного Крыма.

В частности, в Курской области оккупанты где-то в 5 утра применили дальние бомбардировщики Ту-22М3, которые выпустили 8 крылатых ракет Х-22/Х-32 в направлении севера и центра Украины.

В целом, захватчики выпустили как минимум 14 ракет, которые летели по баллистической траектории, из Курщины, Белгородщины и оккупированного Крыма.

В 6:30 взлетели 5 истребителей МиГ-31К, которые пустили 5 аэробаллистических ракет Х-47М2 из Астраханской области.

Также оккупанты применили тактическую авиацию Су-35 – они запустили 4 противорадиолокационные ракеты Х-31П и одну Х-59.

Россия атаковала 158 ракетами и дронами

Согласно предварительным данным, российские оккупанты применили против Украины 158 средств воздушного нападения – ракеты разных типов и ударные беспилотники.

ВСУ уничтожили 114 вражеских воздушных целей

Воздушные силы и подразделения Сил обороны Украины уничтожили 27 российских БПЛА Shahed-136/131 и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Масштабная ракетная атака на Украину

Оккупанты России атаковали ракетами и дронами Украину в пятницу утром, 29 декабря. По всей стране была объявлена воздушная тревога. В Харькове, Киеве, Днепре, Львове и других городах прогремели взрывы. Есть пострадавшие и погибшие.

Россия выпустила по Украине 110 ракет, сообщил президент Владимир Зеленский. По словам гаранта, оккупанты максимально применили свой военный арсенал и попали по различным объектам гражданской инфраструктуры. Большую часть ракет сбили.

Войска РФ поднимали в воздух 18 стратегических бомбардировщиков Ту-95, рассказал спикер ВС ВСУ Юрий Игнат. Россияне применили ракеты множества типов, кроме Калибра. Мишенью была вся территория Украины.

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