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Россия выпустила по Украине 110 ракет: Зеленский рассказал подробности атаки

Анна Ярославская
29 декабря 2023, 10:25
Под удар попали родильный дом, учебные заведения, торговый центр, многоэтажки и частные дома, коммерческий склад, парковка.
Владимир Зеленский, ракетный удар
Владимир Зеленский рассказал подробности ракетного удара по Украине 29 декабря / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Днепропетровская ОВА

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время массированной ракетной атаки утром 29 декабря Россия выпустила по Украине приблизительно 110 ракет, большая часть из них сбита.

Под удар попали Киев, Львов, Одесса, Днепр, Харьков, Запорожье и другие города.

"Родильный дом, учебные заведения, торговый центр, многоэтажки и частные дома, коммерческий склад, парковка", - описал президент объекты российской атаки.

видео дня

"Сегодня Россия била почти всем, что имеет в своем арсенале: Кинжалы, С-300, крылатые ракеты, БПЛА. Стратегические бомбардировщики запускали Х-101/Х-505. Приблизительно 110 ракет было выпущено, большая часть сбита", - добавил глава государства в Telegram.

К сожалению, в результате обстрелов есть погибшие и раненые. Все службы работают в усиленном режиме и оказывают необходимую помощь людям.

"Мои соболезнования родным и близким погибших, скорейшего выздоровления пострадавшим. Мы обязательно ответим террористам на их удары. И мы будем бороться, чтобы обеспечить безопасность своей стране, каждому городу, всему нашему народу. Российский террор должен проиграть – и именно так будет", - добавил Зеленский.

Также президент опубликовал и видео последствий российского ракетного удара:

Скриншот

Ракетный удар по Украине 29 декабря

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что во время утренней атаки на Украину 29 декабря РФ применила множество различных типов ракет, кроме "Кинжалов". Враг поднимал в воздух 18 стратегических бомбардировщиков Ту-95, мишенью была вся страна.

Все подробности массированного удара по Украине читайте в материале: Удар по роддому в Днепре и станции метро в Киеве: что известно о ракетной атаке РФ.

Кроме того, оккупанты атаковали Украину дронами и ракетами и минувшей ночью. В ряде областей была объявлена воздушная тревога. Во Львове, Харкове, Черкассах и других городах прогремели взрывы.

Мэр Львова Андрей Садовой сообщил о двух попаданиях в городе.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что город обстреливали двумя видами ракет – С-300 и Х-22. Известно о по меньшей мере 8 "прилетах".

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