Удар по роддому в Днепре и станции метро в Киеве: что известно о ракетной атаке РФ

Оккупанты атаковали города Украины баллистикой, крылатыми ракетами и С-300, дронами и ракетами Х-22, Х-32, Х-101/Х-505.

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Что известно о последствиях массированной атаки россиян 29 декабря / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, t.me/alarmukraine, t.me/andriysadovyi

Утром в пятницу, 29 декабря, российские оккупанты устроили массированный ракетный удар по Украине. Мощные взрывы прогремели во Львове, Харькове, Днепре, Киеве, Одессе и других городах.

Воздушная тревога была объявлена в 6:34 утра. Отбои тревог начались только с 9:30.

Как сообщает Центр стратегических коммуникаций, российские оккупанты атаковали города Украины "Кинжалами", баллистикой, крылатыми ракетами и С-300, дронами и ракетами Х-22, Х-32, Х-101/Х-505.

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Взрывы в Киеве

В столице взрывом повредило здание станции метро "Лукьяновская" – поезда преследуют его без остановки.

На станции метро "Лукьяновка" в Киеве повреждены окна, частично разбит стеклянный потолок.

Метро "Лукьяновка" после атаки / Фото: Telegram

Три человека находятся под завалами поврежденного обломками ракеты складского помещения в Шевченковском районе.

В этом же районе обнаружили возгорание в недостроенном бизнес-центре.

Семь человек госпитализированы.

Последствия ракетного удара по Киеву / Фото: МВД

Последствия ракетного удара по Киеву / Фото: МВД

Взрывы во Львове

Во Львове поврежден жилой дом по улице Хоткевича. Из-за ракетного удара один человек погиб, трое раненых, отметил глава местной ОВА Козицкий. Также в одном из лицеев города начался пожар.

Мэр Львова Андрей Садовой сообщил об одном погибшем в результате ракетного удара. Восемь человек ранены. Повреждены 3 школы и детский сад.

Последствия ракетного удара по Львову / Фото: t.me/andriysadovyi

Во Львове повреждена школа в результате атаки РФ / Фото: t.me/andriysadovyi

Ракетный удар по Днепру

В Днепре повреждения получил роддом. В здании выбиты окна.

"Родильного нет вообще. Нет роддома", – говорят очевидцы ракетного удара по больнице.

Также в городе горит торговый центр. По информации мэра Днепра Филатова, в результате атаки пострадавшие и погибшие.

Позже глава Днепроптеровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что, по предварительным данным, в городе пострадали около полутора десятков человек. Четыре человека погибли.

"В Днепре есть "прилет" по торговому центру. Возник пожар. Изуродован частный дом, шестиэтажное здание, роддом. Информацию еще уточняем", - написал он в Telegram.

Взрывы в Харькове

В Харькове – повреждение медицинского учреждения, складов, гражданских предприятий. Один человек погиб, еще 11 получили ранения, сообщил глава Харьковской ОВО Синегубов.

"На данный момент 22 обстрела, "прилеты" по разным районам Харькова. К сожалению, пострадала поликлиника, школа, жилые дома, отделения "Новой почты" и производственное предприятие", - сказал мэр города Игорь Терехов.

Ракетный удар по Запорожью

Как сообщил глава Запорожской администрации Юрий Малашко, в Запорожье целями врага стали территории нескольких предприятий города. Одна из ракет попала по открытой местности, еще одна - разрушила частный дом. Взрывной волной и обломками повреждены многоэтажки в одном из районов областного центра.

В результате удара погибла женщина и еще 10 человек получили ранения. Под завалами одного из зданий могут находиться люди.

Ракетный удар по Украине в ночь на 29 декабря 2023

В ночь на 29 декабря российские оккупанты атаковали Украину дронами и ракетами. В ряде областей была объявлена воздушная тревога. Во Львове, Харкове, Черкассах и других городах прогремели взрывы.

Мэр Львова Андрей Садовой сообщил о двух попаданиях в городе.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что город обстреливали двумя видами ракет – С-300 и Х-22. Известно о по меньшей мере 8 "прилетах".

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