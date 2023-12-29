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Удар РФ по Одессе: есть погибшие и десятки раненых, в городе много разрушений

Алексей Тесля
29 декабря 2023, 10:45
Оккупанты попали в жилые дома, в результате произошло масштабное возгорание.
Одесса
Последствия ракетного удара РФ по Одессе / Коллаж: Главред, Фото: t.me/odeskaODA

В Одессе утром 29 декабря прогремели взрывы в ходе массированного удара российских оккупантов. В результате есть жертвы и пострадавшие.

В результате ракетной атаки в Одессе два человека погибли, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram.

Уточняется, что оккупанты попали в жилые дома, в результате произошло масштабное возгорание.

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Уточняется, что двое одесситов погибли, по предварительным данным еще 15 получили ранения. Среди пострадавших двое детей 6 и 8 лет.

"Все пострадавшие сейчас получают помощь в медицинских учреждениях города. Двое раненых в тяжелом состоянии", - сообщил Кипер.

  • Последствия ракетного удара РФ по Одессе
    Последствия ракетного удара РФ по Одессе t.me/odeskaODA
  • Последствия ракетного удара РФ по Одессе
    Последствия ракетного удара РФ по Одессе t.me/odeskaODA
  • Последствия ракетного удара РФ по Одессе
    Последствия ракетного удара РФ по Одессе t.me/odeskaODA
  • Последствия ракетного удара РФ по Одессе
    Последствия ракетного удара РФ по Одессе t.me/odeskaODA
  • Последствия ракетного удара РФ по Одессе
    Последствия ракетного удара РФ по Одессе t.me/odeskaODA
  • Последствия ракетного удара РФ по Одессе
    Последствия ракетного удара РФ по Одессе t.me/odeskaODA
  • Последствия ракетного удара РФ по Одессе
    Последствия ракетного удара РФ по Одессе t.me/odeskaODA
  • Последствия ракетного удара РФ по Одессе
    Последствия ракетного удара РФ по Одессе t.me/odeskaODA
  • Последствия ракетного удара РФ по Одессе
    Последствия ракетного удара РФ по Одессе t.me/odeskaODA
  • Последствия ракетного удара РФ по Одессе
    Последствия ракетного удара РФ по Одессе t.me/odeskaODA
  • Последствия ракетного удара РФ по Одессе
    Последствия ракетного удара РФ по Одессе t.me/odeskaODA
  • Последствия ракетного удара РФ по Одессе
    Последствия ракетного удара РФ по Одессе t.me/odeskaODA

Как уточнил нардеп Алексей Гончаренко, в результате удара по Одессе есть попадание в жилищный комплекс и здание школы.

Также публикуются фото последствий массированного вражеского удара по Одессе.

Ракетный удар РФ по Украине

Напомним, утром 29 декабря в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога - страна-агрессор атакует ракетами. Взрывы прогремели в ряде городов, в том числе и в столице.

В Святошинском районе столицы, по предварительным данным, упали обломки сбитой ракеты. В Подольском районе горит складское помещение. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Киеве взрывом повреждено здание станции метро "Лукьяновская". В результате атаки РФ в Киеве есть пострадавшие.

В Днепре в ходе массированной ракетной атаки прогремела серия взрывов. В Днепре горит один из торговых центров. Мэр Днепра Борис Филатов сообщил о пострадавших и погибших в Днепре.

В Харькове после ударов РФ 22 прилета: есть раненые, погиб человек. Оккупанты России с 5 до 8 утра 29 декабря устроили ракетный обстрел Харькова, зафиксированы удары по школе, больнице и жилым домам, сказал Игорь Терехов.

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новости Одессы ракетный удар
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