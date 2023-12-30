ВСУ запустили по России более 70 дронов: ударили по военным объектам - источники

Также прогремели взрывы на нескольких военных объектах в Белгороде, Туле, Твери, Москве.

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ВСУ атаковали Россию / коллаж: Главред, фото: командование Объединенных Сил ВСУ, скриншот: видео

Украинские защитники этой ночью атаковали военные объекты на территории России. Громче всего было у Брянскую.

"В ночь с 29 на 30 декабря силы безопасности и обороны Украины нанесли мощный удар по военным объектам на территории РФ. Всего в атаке участвовало более 70 беспилотников разных типов", - отмечают источники РБК-Украина в спецслужбах.

Как рассказали собеседники, громче всего было в Брянске, где группа беспилотников атаковала завод "Кремний Эл". Это один из крупнейших производителей электроники для российской военной техники. В частности, для ракет большой дальности и систем ПВО "Панцирь".

видео дня

Известно, что также прогремели взрывы на нескольких военных объектах в Белгороде, Туле, Твери, Москве.

"Российская ПВО смогла сбить определенную часть украинских БПЛА, но значительное количество из них эффективно сработало по целям. В отличие от российских террористических ударов по территории Украины, силы безопасности и обороны Украины наносили удары исключительно по военным объектам врага", - добавляют источники.

Напомним, что Данилов пообещал ответ за ракетный удар по Украине. Секретарь СНБО подчеркнул, что ответ на удары по Днепру, Одессе, Львову, Харькову и Киеву не заставят себя ждать.

Во время удара по "Новочеркасску" в порту было судно с краденым украинским зерном. Во время взрыва в порту Феодосии был сухогруз под флагом Танзании. Это сухогруз Сан-космас.

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