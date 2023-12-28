Во время удара по 'Новочеркасску' в порту было судно с краденым украинским зерном - СМИ

Пока не ясно, получил ли сухогруз какие-либо повреждения.

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В ночь на 26 декабря произошел взрыв на "Новочеркасске" в Феодосии / Коллаж Главреда. Фото: скриншот, Крым.Реалии

Во время удара ВСУ по БДК Новочеркасск в порту Феодосии было еще одно судно - неоднократно фигурировавшее в скандалах с перевозками краденого украинского зерна.

Как пишет проект Радио Свобода Крым Реалии, во время взрыва в порту Феодосии был сухогруз под флагом Танзании. Это сухогруз SAN COSMAS (IMO 9274343, MMSI 677033900). По состоянию на вечер четверга 28 декабря он по-прежнему находится в порту Феодосии.

Пока не ясно, получил ли сухогруз какие-либо повреждения в результате удара, отмечают журналисты.

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Балкер SAN COSMAS менял название в 2023 году. Однако номер IMO остался прежним: 9274343. Этот же номер имело судно, неоднократно замеченное в заходах в крымские порты и фигурировавшее в скандале, связанном с перевозками похищенного украинского зерна - LAODICEA.

Взрывы в Феодосии 26 декабря

В ночь на 26 декабря в порту Феодосии прогремел мощный взрыв. Генштаб подтвердил поражение большого десантного корабля "Новочеркасск" в 2:30. именно в этот день страна-агрессор отмечает День своей сухопутной ПВО.

В то же время в Минобороны России не говорят о степени повреждения корабля, однако подтверждают нанесенный удар. При этом российские пропагандисты начали распространять "версию" о якобы уничтожении двух украинских Су-24 "во время воздушного боя".

Более того, последствия взрыва фиксировали спутники NASA. По данным росСМИ, "задвухсотился" по меньшей мере 21 российский моряк. Экипаж дежурил в ночную пору на корабле. Кроме того, российские паблики утверждают, что БДК перевозил большое количество вооружения, поэтому "это большая потеря для фронта".

В Воздушных силах подчеркнули, что "Новочеркасск" сгорел дотла, и, возможно, пострадала портовая инфраструктура. По словам Юрия Игната, участие в планировании операции принимали и Вооруженные силы, и другие силы обороны, а "летчики тактической авиации уже крылатыми ракетами довели дело до конца".

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