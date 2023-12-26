Взрыв в Феодосии зафиксировали спутники NASA, известна судьба экипажа и корабля

"Задвухсотился" по меньшей мере 21 российский моряк. Экипаж дежурил в ночную пору на корабле.

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В ночь на 26 декабря произошел взрыв на "Новочеркасске" в Феодосии / коллаж Главреда. Фото: ua.depositphoto.com, Крым. Реалии, ВЧК-ОГПУ

В Украине и России подтверждают поражение ВСУ большого десантного корабля "Новочеркасск" в порту Феодосии в ночь на 26 декабря. Последствия взрыва фиксировали спутники NASA.

О фиксации взрыва на БДК в порту Феодосии спутниками системы американского космического агентства, которые предназначены для обнаружения пожаров, пишет проект Радио Свободы "Крым. Реалии".

"Взрыв был такой силы, что разбудил жителей в разных частях города. В порту работают сотрудники МЧС и российские силовики. Коммунальные службы приступили к уборке битого стекла на улицах", - говорится в сообщении СМИ. видео дня

В центре города выбиты стекла во многих домах. Отдельно российские пропагандисты фиксировали фрагменты обшивки БДК в нескольких прилегающих к порту районах.

"Фото очевидцев и даже репортаж "Вестей" свидетельствуют, что после ночного удара от "Новочеркасска" почти ничего не осталось", - говорится в сообщении Telegram ВЧК-ОГПУ.

На опубликованных кадрах виден лишь каркас разрушенной надстройки и обгоревшие обломки. Потерю корабля признают российские пропагандисты.

Некоторые из них пишут о по меньшей мере 21 погибшем моряке, "часть из них по какой-то непонятной причине оставили ночевать на корабле", и что корабль "на 90%" не удастся восстановить.

Кроме того, российские паблики утверждают, что БДК перевозил большое количество вооружения, поэтому "это большая потеря для фронта".

При этом министр обороны Сергей Шойгу отчитался Путину о "повреждении" "Новочеркасска".

По данным проекта Oryx, всего за время полномасштабного вторжения РФ украинским войскам удалось поразить 16 российских военных кораблей. Это уже 12-й полностью уничтоженный корабль ВМФ России.

В Украине подтверждают поражение "Новочеркасска"

Российский корабль "Новочеркасск" сгорел дотла, и, возможно, пострадала портовая инфраструктура, заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

"Уже появились фото, там скелет один остался от этого корабля, сгорело все фактически дотла. После такого взрыва понятно, что не только корабль уничтожен, возможно, какая-то портовая инфраструктура, какие-то суда обеспечения, находившиеся рядом. Точно экипаж, находившийся рядом. Мы уничтожили и корабль, и оккупантов. Благодаря четко скоординированным действиям", - подчеркнул он.

По словам Игната, участие в планировании операции принимали и Вооруженные силы и другие силы обороны, а "летчики тактической авиации уже крылатыми ракетами довели дело до конца".

Взрывы в Феодосии 26 декабря

В ночь на 26 декабря в Феодосийском порту прогремел мощный взрыв. Генштаб подтвердил поражение большого десантного корабля "Новочеркасск" в 2:30. Именно в этот день страна-агрессор отмечает День своей сухопутной ПВО.

В то же время в Минобороны России не говорят о степени повреждения корабля, но подтверждают нанесенный удар. При этом российские пропагандисты начали распространять "версию" о якобы уничтожении двух украинских Су-24 "во время воздушного боя".

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