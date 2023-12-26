"Корабль поврежден": у Шойгу подтвердили удар ВСУ по БДК "Новочеркасск"

В Минобороны РФ утверждают, что во время воздушного боя якобы были "уничтожены два украинских Су-24".

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Минобороны РФ подтвердило повреждение БДК "Новочеркасск" после атаки ВСУ / Коллаж: Главред, фото: МО РФ, Telegram

В стране-агрессоре РФ подтвердили повреждение большого десантного корабля "Новочеркасск" в ночь на 26 декабря в порту временно оккупированной Феодосии.

"Большой десантный корабль "Новочеркасск" получил повреждения в Феодосии во время отражения украинской атаки", - пишет РБК со ссылкой на Минобороны России.

При этом росСМИ утверждают, что во время воздушного боя якобы были "уничтожены два украинских Су-24".

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"Атака ВСУ была произведена "с применением авиационных управляемых ракет", заявили в ведомстве. Во время противоздушного боя "средствами ПВО уничтожены два украинских Су-24", которые запустили ракеты", - говорится в сообщении.

Тем временем гауляйтер Крыма Сергей Аксенов сообщил, что один человек погиб, еще двое получили ранения из-за атаки в Феодосии. Повреждены шесть зданий.

Взрыв и мощный пожар в порту Феодосии

В ночь на 26 декабря Силы обороны Украины уничтожили в порту оккупированной Феодосии большой десантный корабль "Новочеркасск". Об этом сообщил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.

"А флота на россии становится все меньше! На этот раз вслед за флагманом ЧФ рф - крейсером "Москва", направляется большой десантный корабль "Новочеркасск", - написал он.

Олещук поблагодарил пилотов Воздушных сил и всех причастных за филигранную работу.

Кадры пожара в Феодосии после удара ВСУ / Telegram-канал "Крымский ветер"

В Феодосии догорает российский корабль "Новочеркасск" / Telegram-канал "Крымский ветер"

Генеральный штаб ВСУ подтвердил удар по российскому большому десантному кораблю "Новочеркасск" во временно оккупированной Феодосии (Крым) в ночь на 26 декабря.

"Около 02:30 26 декабря тактическая авиация Воздушных Сил атаковала крылатыми ракетами большой десантный корабль Черноморского флота России "Новочеркасск" в Феодосийском районе", - сообщили в Генштабе.

Тем временем у россиян началась истерика из-за удара по "Новочеркасску".

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