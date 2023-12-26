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Россия заявила об уничтожении двух украинских Су-24 в Крыму: в Воздушных силах отреагировали

Юлия Закрепа
26 декабря 2023, 12:32
Россия признала, что корабль "Новочеркасск" получил повреждения во время атаки по Феодосии.
Россия заявила об уничтожении двух украинских Су-24 в Крыму: в Воздушных силах отреагировали
Игнат прокомментировал сбитие Су-24 / коллаж: Главред, фото: Википедия, pexels

Представитель ВВС ВСУ Юрий Игнат прокомментировал, российское Минобороны отчитывается о якобы уничтожении двух украинских бомбардировщиков Су-24М во время атаки на Крым ночью 26 декабря.

Минобороны страны-агрессора признали, что корабль "Новочеркасск" получил повреждения во время атаки по Феодосии. По их словам, якобы во время противовоздушного боя средства ПВО "уничтожили" два украинских Су-24, которые осуществляли пуск ракет. Впрочем, представитель Воздушных сил ВСУ не подтверждает такие заявил РФ, передает "Радио Свобода".

"Конечно, Россия будет пытаться как-то вложить наивному населению, которое не хочет думать головой, какие-то "факты" об уничтожении украинской авиации. Верить этому не стоит", - подчеркнул Игнат

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По его словам, преодолеть российское ПВО удается с помощью "определенных тактических приемов и хорошем западном вооружении". В частности, Storm Shadow, есть SCALP на вооружении. Юрий Игнат отметил, что "явно не одну запускают ракету" для такого поражения.

Напомним, что в Крыму уничтожили российский десантный корабль Новочеркасск. Силы обороны Украины уничтожили в порту оккупированной Феодосии большой десантный корабль Новочеркасск, сообщил командующий Олещук.

Россияне обсуждают на высшем уровне план эвакуации своих воздушных сил из Крыма. Враг рассматривает возможности эвакуации всех подразделений российских оккупантов, но в первую очередь внимание уделяется плану эвакуации именно Воздушных сил.

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война в Украине Юрий Игнат
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