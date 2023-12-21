"Я уверен на 100 процентов": Умеров сказал, когда ВСУ освободят Крым

Деоккупация Крымского полуострова - стратегическая цель Украины, сказал министр обороны.

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Рустем Умеров сказал, когда ВСУ освободят Крым / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Крым будет освобожден от российских оккупантов в 2024 году. По его словам, деоккупация полуострова - стратегическая цель Украины.

"Я уверен на 100 процентов. Это наша стратегическая цель", - заявил Умеров в интервью изданию Bild.

Он также упомянул, что родился крымским татарином вдали от своей родины в Средней Азии, потому что "советские власти депортировали весь народ".

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Сегодня же, по его словам, Российская Федерация находится на темной стороне, а режим Путина осуждает весь цивилизованный мир.

"Нет никаких сомнений в том, что мы победим", - убежден Умеров.

Освобождение Крыма

Скорее всего, ВСУ начнут наступать на Крым не раньше лета или осени следующего года. Об этом в интервью Главреду рассказал военно-морской эксперт, обозреватель Defence Express, капитан 1-го ранга в отставке Владимир Заблоцкий.

Для победы в войне над агрессором Россией армии Украины нужно изолировать Крым, чтобы сделать полуостров недоступным для оккупационных войск. Когда Москва потеряет захваченный Крымский полуостров, ей будет уже наплевать на Донбасс. Об этом заявил бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес.

Украинские военные освободят Крым от российских оккупантов в любом случае. Помехой не станут даже некоторые западные союзники, которые не поддерживают освобождение полуострова военным способом. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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