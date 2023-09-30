Военно-морской эксперт спрогнозировал, когда начнется освобождение Крыма

Как говорит Заблоцкий, Крым ВСУ смогут блокировать, выйдя на побережье Азовского моря (и нанеся удары по русским оккупантам в Мариуполе и Бердянске).

https://glavred.info/ukraine/voenno-morskoy-ekspert-sprognoziroval-kogda-nachnetsya-osvobozhdenie-kryma-10504459.html Ссылка скопирована

Владимир Заблоцкий спрогнозировал, когда стартует освобождение Крыма / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Скорее всего, ВСУ начнут наступать на Крым не раньше лета или осени следующего года. Об этом в интервью Главреду рассказал военно-морской эксперт, обозреватель Defence Express, капитан 1-го ранга в отставке Владимир Заблоцкий.

"Возможно, наступление на Крым будет летом или осенью следующего года, однако возможен и неожиданный удар со стороны ВСУ и зимой. Во время Гражданской войны в России, Крымской войны и во Второй мировой Крым брали в разные времена года. В том числе, и в холода. Там, в отличие от материка, нет черноземов, которые ограничивали бы движение военной техники, особенно в степном Крыму. Заминировать участки россияне там не смогут, потому что уже использовали свои возможности на юге.

Как говорит Заблоцкий, Крым ВСУ смогут блокировать, выйдя на побережье Азовского моря (и нанеся удары по русским оккупантам в Мариуполе и Бердянске).

видео дня

"После прорыва силами обороны южного фронта, выхода на оперативное пространство и ударов по российским войскам в Мариуполе и Бердянске Крымский полуостров будет блокирован, и тогда все пойдет быстрее. Трудно сказать. Хотелось бы, чтобы события разворачивались быстрее, но без истощения российской военной группировки, без уничтожения Крымского моста и блокады Крыма это все будет долго", ‒ сказала она.

Кто такой Владимир Заблоцкий Владимир Заблоцкий – капитан 1-го ранга в отставке, украинский военно-морской эксперт, корреспондент-обозреватель информационно-консалтинговой компании Defense Express и научный сотрудник Национального военно-исторического музея. Инженер-кораблестроитель. Автор исследований, статей и монографий по исторической, военной и военно-морской тематике. Публикации Заблоцкого можно найти в таких изданиях, как Defense Express "Экспорт оружия и оборонный комплекс Украины", Ukrainian Defense Review, "Войско Украины", "Камуфляж", Судоходство, NowaTechnikaWojskowa, StatkiiOkrety, MorzaiOkrety и др.

Освобождение Крыма

Для победы в войне над агрессором Россией армии Украины нужно изолировать Крым, чтобы сделать полуостров недоступным для оккупационных войск. Когда Москва потеряет захваченный Крымский полуостров, ей будет уже наплевать на Донбасс. Об этом заявил бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес.

Украинские военные все чаще атакуют российских оккупантов в Крыму и уничтожают их военные объекты вместе с живой силой и техникой. Такие атаки помогают взять полуостров под огневой контроль. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Также он считает, что панические настроения в Крыму будут нарастать.

Украинские военные могут освободить Крым уже к Рождеству, то есть до конца 2023 года. Когда ВСУ подойдут к Крыму, российские оккупанты сразу капитулируют, считает военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

Он убежден, что украинским военным в первую очередь необходимо остановить логистику россиян по сухопутному коридору. Тогда российские оккупанты окажутся в условном окружении.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.