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Живут под звуки сирен: Подоляк заявил, что панические настроения в Крыму будут нарастать

Анна Ярославская
28 сентября 2023, 07:34 обновлено 28 сентября, 07:40
Михаил Подоляк считает, что нужно увеличить интенсивность огневого воздействия на то, что происходит в Крыму.
Михаил Подоляк, Крым
Крым - это ключ к существенному уменьшению боеспособности российских оккупационных группировок, считает Подоляк / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что панические настроения на временно оккупированном Крымском полуострове в дальнейшем будут усиливаться.

По его словам, именно паника заставляет РФ всем угрожать.

"Панические настроения - это сложный вопрос. РФ пожизненно находится в панических настроениях. Поэтому они всем угрожают. Чтобы компенсировать свои панические настроения, они всегда говорят о том, что мы сейчас зайдем куда-то, что-то будем делать и так далее. И эти панические настроения в Крыму будут постепенно развиваться", - сказал советник главы ОП в эфире телемарафона "Единые новости".

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Подоляк считает, что нужно увеличить интенсивность огневого воздействия на то, что происходит в Крыму.

Советник руководителя ОП отметил, что россияне сейчас в Крыму живут в ожидании атак и под звуки сирен. Они понимают, что Крым является территорией огромной опасности для них, а воздушное пространство ими уже не так мощно контролируется.

"Крым сегодня - это ключ к существенному уменьшению боеспособности российских оккупационных группировок", - добавил Подоляк.

По его словам, среди стратегических задач для Украины - перерезать ключевое направление обеспечения российской оккупационной группировки. То есть речь идет о том, чтобы взять под огневой контроль, в частности, Керченский пролив и уничтожить огромную складскую инфраструктуру.

Освобождение Крыма

Военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман считает, что украинские военные могут освободить Крым уже к Рождеству, то-есть до конца 2023 года. Когда ВСУ подойдут к Крыму, российские оккупанты сразу капитулируют. Гетьман убежден, что украинским военным в первую очередь необходимо остановить логистику россиян по сухопутному коридору. Тогда российские оккупанты окажутся в условном окружении.

Крым не является тылом и безопасной территорией для оккупантов, заявил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов. Он добавил, что многие оккупанты и коллаборанты уже вывезли родственников из Крыма, но сделать это смогли не все, потому что другим не позволяют.

Украина не будет вести со страной-оккупантом Россией никаких переговоров до тех пор, пока Москва не отдаст захваченный Крым. Выход российских войск с оккупированного полуострова является условием Киева для проведения диалога. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

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