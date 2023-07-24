"Крым - не тыл россиян": в ГУР прокомментировали мощные взрывы на полуострове

Россияне уже вывозят родственников из Крыма. Для оккупантов полуостров не является безопасной территорией.

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В Крыму прогремели мощные взрывы / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, УНИАН

24 июля в Крыму раздались громкие взрывы. Этот и другие "хлопки" формируют у россиян понимание, что полуостров не является тылом и безопасной территорией для оккупантов. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов.

"У врага формируется устойчивое понимание, что Крым для них - это точно не тыл и не безопасная территория. В принципе, правильное понимание. В их силах пока добровольно как можно скорее покинуть украинский полуостров", - сказал представитель ГУР.

Он добавил, что многие оккупанты и коллаборанты уже вывезли родственников из Крыма, но сделать это смогли не всем, потому что другим не позволяют.

видео дня

"Утро в Крыму уже традиционно для оккупантов является адским и с"огоньком". И безусловно, настроения среди личного состава, среди оккупационной администрации от этих событий не улучшается. Многие из них уже вывезли свои семьи", - сказал Юсов.

Ситуация в Крыму

Раньше стали известны подробности мощных взрывов в Крыму. По ее словам, враг испытывает беспокойство даже в тылу.

"Мы предупреждали, что сезон "хлопков" будет. Пока мы слово держим и дальше продвигаемся. Продвижение Сил обороны - это не только движение по линии фронта, это движение в глубоком тылу, где враг испытывает беспокойство", - заявила Гуменюк.

Полковник рассказал, как можно освободить Крым. Если деоккупация Крыма будет основной задачей ВСУ, выгнать оккупантов можно до Нового года. Если наступление будет и на других участках – все растянется на 2024 год.

24 июля стало известно о том, что в 5 городах оккупированного Крыма ночью раздавались взрывы. Звуки взрывов слышали жители Феодосии, Старого Крыма и Симферополя. В Армянске и Джанкое также раздавались громкие периодические взрывы.

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