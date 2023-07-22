"ВСУ приближаются": стали известны подробности мощных взрывов в Крыму

Наталья Гуменюк рассказала о сезоне "бавовны" на оккупированном полуострове.

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Наталья Гуменюк прокомментировала "бавовну" в Крыму / Коллаж фото 59 ОМПБр Якова Гандзюка, скриншот из видео

Силы обороны Украины предупреждали о сезоне "бавовны" во временно оккупированном Крыму и держат слово, заявила представитель Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, враг чувствует беспокойство даже в тылу. Об этом она заявила в эфире телемарафона, комментируя "бавовну" на оккупированном полуострове.

"Мы предупреждали, что сезон "бавовны" будет. Пока мы слово держим и дальше продвигаемся. Продвижение Сил обороны - это не только движение по линии фронта, это движение в глубоком тылу, где враг испытывает беспокойство", — заявила Гуменюк.

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По словам спикера Сил обороны юга, то, что россияне раньше называли "хлопками", теперь стало "громкими аплодисментами", поскольку Вооруженные силы Украины приближаются.

Кто такая Наталья Гуменюк Наталья Гуменюк – украинский военнослужащий, капитан 1 ранга Государственной пограничной службы Украины, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины, который возглавляет с весны 2022 года.

Ранее сообщалось о том, что в Крыму ВСУ сожгли нефтебазу и склад армии РФ. Силами обороны Украины уничтожена нефтебаза и склад с боеприпасами российских оккупантов в Крыму.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Крыму гремят мощные взрывы в районе Джанкоя. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Тех, кто находится на мосту и в зоне осмотра, просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — сообщили оккупационные власти полуострова.

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