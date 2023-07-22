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Грохочет на десятки километров: в Крыму ВСУ сожгли нефтебазу и склад армии РФ

Алексей Тесля
22 июля 2023, 13:36 обновлено 22 июля, 13:41
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Силами обороны Украины уничтожена нефтебаза и склад с боеприпасами российских оккупантов в Крыму.
Крым
В Крыму мощная "бавовна" / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/Michael, Скриншот

Стали известны подробности прилетов в Красногвардейском районе оккупированного Крыма, в результате чего в окрестностях слышны сильные взрывы, а также виден дым в результате пожара.

Оккупационная "власть" Крыма подтвердила информацию об атаке БПЛА. При этом было принято решение об эвакуации людей. Такое заявление сделал назначенный захватчиками РФ гауляйтер Сергей Аксенов.

По его словам, беспилотники "пытались" атаковать инфраструктурные объекты, однако оккупанты прибыли на место "для ликвидации возможных последствий". Он также уточнил, что в результате удара БПЛА детонирует склад.

видео дня

Отметим, что оккупанты уже устроили охоту на ведьм из-за публикации в соцсетях последствий "бавовны". "Советник главы" оккупированного Крыма угрожает жителям ФСБ за то, что обнародовали эти ролики.

При этом оккупационные власти приняли решение об эвакуации населения в радиусе 5 километров в пункты временного размещения.

"Принято решение об эвакуации населения в радиусе 5 километров от места ЧП до пунктов временного размещения. Для минимизации рисков также решено приостановить движение Крымской железной дороги", — пишет предатель Аксенов.

По данным местных пабликов, грохот от взрывов в Крыму слышен на десятки километров в округе.

Смотрите видео - результат "бавовны" в Крыму

Screenshot
В Крыму гремят взрывы / Скриншот

Подробности удара по оккупантам РФ в Крыму

Как сообщили в Управлении Стратегических коммуникаций ВСУ, в результате успешно нанесенного удара Силами обороны Украины уничтожена нефтебаза и склад с боеприпасами российских оккупантов в Крыму.

Удар по врагу был нанесен в Октябрьском районе оккупированного РФ полуострова.

Скриншот
Сообщение Страткома ВСУ / t.me/s/AFUStratCom

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Крыму гремят мощные взрывы в районе Джанкоя. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Тех, кто находится на мосту и в зоне осмотра, просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — сообщили оккупационные власти полуострова.

Ранее появились спутниковые снимки с полигона оккупантов в Крыму. В оккупированном Крыму уже несколько дней детонировали боеприпасы на территории Старокрымского военного полигона российских оккупантов. В Сети появились спутниковые снимки, на которых зафиксированы последствия взрывов.

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