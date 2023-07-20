Детонирует второй день: появились спутниковые снимки с полигона оккупантов в Крыму

Взрывы продолжаются на территории Старокрымского военного полигона, где был склад российских боеприпасов.

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В Крыму взрываются боеприпасы на полигоне россиян / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, twitter/Хиденори Ватанаве

В оккупированном Крыму уже несколько дней детонируют боеприпасы на территории Старокрымского военного полигона российских оккупантов. В Сети появились спутниковые снимки, на которых зафиксированы последствия взрывов. Об этом рассказал профессор Токийского университета Хиденори Ватангаве на своей странице в Twitter.

Старокрымский военный полигон размещен в Кировском районе Крыма. Там был склад боеприпасов российской армии.

Российские пропаганлисты подтвердили, что на полигоне продолжается детонация, но говорят, что "значительно реже", чем было. Они пытаются всех успокоить и говорят, что "ситуация якобы стабилизуется".

видео дня

Смотрите видео о последствии взрывов в Крыму:

взрывы в Крыму / фото: скриншот

Взрывы в Крыму

Утром 16 июля стало известно о том, что в Севастополе пожаловались на атаку беспилотников. В Сети появились видео из Севастополя, на которых видна стрельба по морским беспилотникам. Как заявил городской гауляйтер Михаил Развожаев, силы ПВО РФ якобы отражали атаку украинских БПЛА в районе Херсонеса, Севастопольской бухты и Балаклавы.

Ранее также сообщалось о том, что после "бавовны" в Севастополе столб дыма видно за километры. Тогда также заявляли об атаке беспилотников. Стало известно, что были атакованы резервуары с топливом. Они горели в районе улицы Братьев Манганари в Казачьей бухте.

В украинской разведке заявили, что атака на Севастополь была успешной. Украинские военные впервые использовали одновременно морские дроны и воздушные, чтобы атаковать вражескую цель.

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