Атака на Севастополь была успешной: в разведке рассказали, в чем её уникальность

Украинские военные впервые использовали одновременно морские дроны и воздушные, чтобы атаковать вражескую цель.

https://glavred.info/ukraine/ataka-na-sevastopol-byla-uspeshnoy-v-razvedke-rasskazali-v-chem-ee-unikalnost-10486099.html Ссылка скопирована

В Севастополе прогремели взрывы / Коллаж: Главред, фото: 59 ОМПБр Якова Гандзюка, скриншот из видео

Украинские военные ударили по оккупированному Севастополю в Крыму и эта атака была успешной. Защитники атаковали захватчиков сразу из воздуха и из моря. Об этом заявили источники в украинской разведке, сообщает obozrevatel.

ВСУ использовали дроны. Это была настоящая комбинированная атака, которая была осуществлена впервые. Сообщается, что операция проводили боевые подразделения ГУР.

В ходе этого эксперимента стало понятно, что осуществление подобных атак является вполне реальным.

видео дня

Известно, что во время операции была зафиксирована работа вражеской ПВО в районе акватории Севастопольской бухты. Оккупанты пытались использовать также стрелковое оружие и два вертолета.

Пока официально неизвестно, какие именно цели были поражены.

Взрывы в Севастополе

Утром 16 июля стало известно о том, что в Севастополе пожаловались на атаку беспилотников. В Сети появились видео из Севастополя, на которых видна стрельба по морским беспилотникам. Как заявил городской гауляйтер Михаил Развожаев, силы ПВО РФ якобы отражали атаку украинских БПЛА в районе Херсонеса, Севастопольской бухты и Балаклавы.

Ранее также сообщалось о том, что после "бавовны" в Севастополе столб дыма видно за километры. Тогда также заявляли об атаке беспилотников. Стало известно, что были атакованы резервуары с топливом. Они горели в районе улицы Братьев Манганари в Казачьей бухте.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что россияне не смогут насладиться отдыхом на Крымском полуострове этим летом, ведь этот сезон будет сезоном "бавовны" и сирен для врага.

Другие новости: