Атака на Севастополь была успешной: в разведке рассказали, в чем её уникальность

Украинские военные ударили по оккупированному Севастополю в Крыму и эта атака была успешной. Защитники атаковали захватчиков сразу из воздуха и из моря. Об этом заявили источники в украинской разведке, сообщает obozrevatel.
ВСУ использовали дроны. Это была настоящая комбинированная атака, которая была осуществлена впервые. Сообщается, что операция проводили боевые подразделения ГУР.
В ходе этого эксперимента стало понятно, что осуществление подобных атак является вполне реальным.
Известно, что во время операции была зафиксирована работа вражеской ПВО в районе акватории Севастопольской бухты. Оккупанты пытались использовать также стрелковое оружие и два вертолета.
Пока официально неизвестно, какие именно цели были поражены.
Взрывы в Севастополе
Утром 16 июля стало известно о том, что в Севастополе пожаловались на атаку беспилотников. В Сети появились видео из Севастополя, на которых видна стрельба по морским беспилотникам. Как заявил городской гауляйтер Михаил Развожаев, силы ПВО РФ якобы отражали атаку украинских БПЛА в районе Херсонеса, Севастопольской бухты и Балаклавы.
Ранее также сообщалось о том, что после "бавовны" в Севастополе столб дыма видно за километры. Тогда также заявляли об атаке беспилотников. Стало известно, что были атакованы резервуары с топливом. Они горели в районе улицы Братьев Манганари в Казачьей бухте.
Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что россияне не смогут насладиться отдыхом на Крымском полуострове этим летом, ведь этот сезон будет сезоном "бавовны" и сирен для врага.
Другие новости: