"Прилет в аэродром и нефтебазу": в Крыму гремят мощные взрывы в районе Джанкоя

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто оккупантами.

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В Крыму новая "бавовна" / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, Скриншот

В захваченном российскими оккупантами Крыму прогремели новые взрывы, кроме того, местные "власти" перекрыли движение по Крымскому мосту.

Мощные взрывы были слышны в районе Джанкоя, сообщает Telegram-канал "ЧП/Крым".

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Тех, кто находится на мосту и в зоне осмотра, просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — сообщают оккупационные власти полуострова.

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По сообщениям в Сети, взрывы прогремели в Красногвардейском районе. По словам очевидцев, взрывы раздавались в течение десяти минут.

Как уточняется, в Крыму взрывы прогремели в районе посёлка Октябрьское, сообщают о прилёте по складу БК.

"Предварительно, в Крыму был прилет БПЛА в аэродром и нефтебазу", — говорится в сообщении.

Смотрите видео - в Крыму новая "бавовна":

В Крыму новые взрывы / Скриншот

Ранее появились спутниковые снимки с полигона оккупантов в Крыму. В оккупированном Крыму уже несколько дней детонировали боеприпасы на территории Старокрымского военного полигона российских оккупантов. В Сети появились спутниковые снимки, на которых зафиксированы последствия взрывов.

Ранее также сообщалось о том, что после "бавовны" в Севастополе столб дыма видно за километры. Тогда также заявляли об атаке беспилотников. Стало известно, что были атакованы резервуары с топливом. Они горели в районе улицы Братьев Манганари в Казачьей бухте.

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