"Прилет в аэродром и нефтебазу": в Крыму гремят мощные взрывы в районе Джанкоя

В захваченном российскими оккупантами Крыму прогремели новые взрывы, кроме того, местные "власти" перекрыли движение по Крымскому мосту.
Мощные взрывы были слышны в районе Джанкоя, сообщает Telegram-канал "ЧП/Крым".
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Тех, кто находится на мосту и в зоне осмотра, просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — сообщают оккупационные власти полуострова.
По сообщениям в Сети, взрывы прогремели в Красногвардейском районе. По словам очевидцев, взрывы раздавались в течение десяти минут.
Как уточняется, в Крыму взрывы прогремели в районе посёлка Октябрьское, сообщают о прилёте по складу БК.
"Предварительно, в Крыму был прилет БПЛА в аэродром и нефтебазу", — говорится в сообщении.
Смотрите видео - в Крыму новая "бавовна":
Ранее появились спутниковые снимки с полигона оккупантов в Крыму. В оккупированном Крыму уже несколько дней детонировали боеприпасы на территории Старокрымского военного полигона российских оккупантов. В Сети появились спутниковые снимки, на которых зафиксированы последствия взрывов.
Ранее также сообщалось о том, что после "бавовны" в Севастополе столб дыма видно за километры. Тогда также заявляли об атаке беспилотников. Стало известно, что были атакованы резервуары с топливом. Они горели в районе улицы Братьев Манганари в Казачьей бухте.
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