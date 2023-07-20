Крым в огне: гремят взрывы на складе боеприпасов оккупантов

20 июля на востоке оккупированного Крыма продолжаются взрывы. Как сообщают местные СМИ, детонация на складе боеприпасов российских войск, которая началась накануне после пожара, все еще идет.
При этом в МЧС России сообщают, что на 20 июля неподалеку от Старого Крыма "ситуация на военном полигоне стабилизируется, детонация происходит значительно реже".
Кроме того, в сети опубликованы спутниковые снимки американской компании Planet Labs, на которых зафиксирован полигон с уничтоженным складом боеприпасов в Кировском районе.
На фото можно сравнить состояние территории полигона на 13 и 19 июля. На снимке за 19 июля заметны следы пожаров, взрывов и дыма.
Смотрите видео со спутников, как изменился склад БК оккупантов после взрыва:
Взрывы в Крыму - что известно
16 июля в Севастополе пожаловались на атаку беспилотников. Как заявил городской гауляйтер Михаил Развожаев, силы ПВО РФ якобы отражали атаку украинских БПЛА в районе Херсонеса, Севастопольской бухты и Балаклавы.
Атака на Севастополь была успешной. В разведке сообщили, что украинские военные впервые использовали одновременно морские дроны и воздушные, чтобы атаковать вражескую цель.
В Сети появились спутниковые снимки, на которых зафиксированы последствия взрывов. Старокрымский военный полигон размещен в Кировском районе Крыма. Там был склад боеприпасов российской армии.
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