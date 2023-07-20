Крым в огне: гремят взрывы на складе боеприпасов оккупантов

Россияне сообщают, что уже несколько дней не прекращаются взрывы на складе боеприпасов в Крыму.

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Склад БК окупантов в Крыму / Коллаж Главред, фото Planet Labs, скриншот с видео

20 июля на востоке оккупированного Крыма продолжаются взрывы. Как сообщают местные СМИ, детонация на складе боеприпасов российских войск, которая началась накануне после пожара, все еще идет.

При этом в МЧС России сообщают, что на 20 июля неподалеку от Старого Крыма "ситуация на военном полигоне стабилизируется, детонация происходит значительно реже".

Кроме того, в сети опубликованы спутниковые снимки американской компании Planet Labs, на которых зафиксирован полигон с уничтоженным складом боеприпасов в Кировском районе.

видео дня

На фото можно сравнить состояние территории полигона на 13 и 19 июля. На снимке за 19 июля заметны следы пожаров, взрывов и дыма.

Спутниковые снимки из Крыма / Planet Labs

Смотрите видео со спутников, как изменился склад БК оккупантов после взрыва:

Взрывы в Крыму - что известно

16 июля в Севастополе пожаловались на атаку беспилотников. Как заявил городской гауляйтер Михаил Развожаев, силы ПВО РФ якобы отражали атаку украинских БПЛА в районе Херсонеса, Севастопольской бухты и Балаклавы.

Атака на Севастополь была успешной. В разведке сообщили, что украинские военные впервые использовали одновременно морские дроны и воздушные, чтобы атаковать вражескую цель.

В Сети появились спутниковые снимки, на которых зафиксированы последствия взрывов. Старокрымский военный полигон размещен в Кировском районе Крыма. Там был склад боеприпасов российской армии.

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