Скорость освобождения Крыма зависит лишь от одного фактора – Селезнев

Если Украина получит от Запада ракеты нужного типа, Крым удастся освободить в кратчайшие сроки. Если не получит – его освобождение придется отложить.

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Скорость освобождения Крыма зависит лишь от одного фактора, отмечает Селезнев/ коллаж: Главред, фото: скрин, Википедия, УНИАН

Для освобождения Крыма от российских оккупантов Украине нужны ракеты ATACMS. Именно от такого оружия зависит, как быстро удастся деоккупировать полуостров. Если западные партнеры не передадут нам такие ракеты, освобождение полуострова затянется. Об этом сказал военный эксперт, журналист и спикер Генерального штаба ВСУ в 2014-2017 гг. Владислав Селезнев в интервью Главреду.

"Если мы получим необходимые вооружения, хотя бы ракеты типа ATACMS, Крым удастся освободить в кратчайшие сроки. Если оружие нам не передадут, перспектива деоккупации Крымского полуострова может быть отложена на будущее", – отметил Селезнев.

Военный эксперт прокомментировал слова бывшего командующего Сухопутными войсками США в Европе Бена Ходжеса о том, что ВСУ способны освободить Крым даже до конца лета этого года, если будут иметь ракеты ATACMS. По словам Селезнева, он разделяет такое мнение Ходжеса.

"Бен Ходжес – один из самых авторитетных американских генералов. Он всё правильно говорит. Украинской армии для достижения успеха нужно достаточное количество ракетных систем. Когда ВСУ освобождали Херсон и его пригороды, деоккупация территорий проводилась путем активного использования ракет реактивных систем залпового огня HIMARS. В случае с Крымом расстояние от наших огневых точек до позиций врага немного больше, поэтому так важно получить ракеты ATACMS", – подчеркнул военный эксперт.

Он отметил, что важно получить именно ATACMS, ведь такие ракеты можно использовать в реактивных системах залпового огня типа HIMARS, M270 или Mars 2, а такой техники достаточно на балансе ВСУ.

В то же время для ракет SCALP или Storm Shadow требуются носители другого типа. В Украине носителем ракет Storm Shadow выступают бомбардировщики Су-24, а таких самолетов у нас мало. При этом каждая боевая задача – это большой риск для наших пилотов, ведь российские оккупанты постоянно держат на боевом дежурстве истребители Су-35, радары которых позволяют видеть небо на глубину до 400 километров, рассказал Селезнев.

"При таких обстоятельствах поставки крупных партий ракет типа ATACMS существенно изменят ситуацию на поле боя. Но когда будет принято решение по их передаче, сказать сложно. Позиция президента США Джо Байдена по этому вопросу остается неоднозначной", – добавил военный эксперт.

Смотрите видео, в котором Владислав Селезнев рассказал, как Украина в кратчайшие сроки может вернуть Крым:

Кто такой Владислав Селезнев Владислав Селезнев – украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины. До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником Крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев. После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины. В период с ноября 2014 по 2017 год – начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

Когда украинские военные могут освободить Крым

Ранее советник главы ОП Михаил Подоляк назвал России жесткое условие Украины. Украина не будет вести со страной-оккупантом Россией никаких переговоров, пока Москва не отдаст захваченный Крым. Выход российских войск с оккупированного полуострова является условием Киева для проведения диалога.

Напомним, военный эксперт Роман Свитан назвал сценарий относительно полуострова. Вооруженным силам Украины нужно будет уничтожить Крымский мост и "сухопутный коридор", чтобы перерезать логистику оккупантам РФ, считает эксперт.

Также Свитан раскрыл сценарии освобождения Крыма. Вооруженные силы Украины могут до конца лета выйти на Перекопский перешеек и войти в Крым. Это можно сделать двумя способами. По его словам, первый путь – через Токмак и Мелитополь (это движение с Орехового), через Армянск с выходом на Чонгар и Арбатскую стрелку. Второе направление – при форсировании Днепра в районе Херсона выйти на Армянск и Перекоп.

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