Украина быстро освободит Крым, если США решатся дать ATACMS – Селезнев

Уничтожение Крымского моста и удары по важным объектам российских войск в Крыму приведут к тому, что оккупанты убегут с полуострова, считает Владислав Селезнев.

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Поставки Украине ракет ATACMS изменят ситуацию на поле боя и помогут вернуть Крым, но США не спешат с решением – Селезнев / Главред

Силы обороны Украины в рамках контрнаступления продавливают "оборону" оккупантов страны-агрессора России практически по всему фронту, чтобы впоследствии нанести главный удар на одном или нескольких направлениях. ВСУ постепенно продвигаются на юге, чтобы разрубить "сухопутный коридор" оккупантов, разделить вражескую группировку на две части, выйти к захваченному Крыму, ликвидировать Крымский мост и зайти на полуостров. Наступательная операция проходит сложно – российские войска сумели укрепиться на захваченных территориях, однако армия Украины намерена достичь всех своих целей.

В интервью Главреду военный эксперт, журналист и спикер Генерального штаба ВСУ в 2014-2017 гг. Владислав Селезнев рассказал о влиянии взрывов на Крымском мосту на логистику оккупационных войск РФ на захваченном юге Украины, проанализировал военную ситуацию на южном фронте, объяснил, почему армии Украины нужно разрушить мост, которым так гордится Путин, и пояснил, что следует сделать для того, чтобы ВСУ смогли быстро освободить оккупированный Крым.

На Крымском мосту прогремели взрывы, в результате которых упал пролет эстакады, а оккупанты России перекрыли движение. Насколько инцидент повлияет на логистику российской группировки на захваченном юге Украины и как это поможет контрнаступлению ВСУ?

К большому сожалению, взрывы на Керченском мосту никак не повлияют на снабжение российской оккупационной группировки, которая действует на юге Запорожской и Херсонской областей. Львиная доля логистики идет железнодорожным путем. Причем железнодорожная часть моста не повреждена – все эшелоны с военной техникой двигаются без остановок.

Мы должны четко понимать: несмотря на заявление Путина, который сказал, что Керченский мост – объект, путем которого перемещаются якобы только гражданские лица, в Сети распространяется масса видеозаписей, которые указывают на совершенно иную картину. Сразу после восстановления автомобильной части моста, в Интернете появилось видео очередного военного эшелона, который перемещался с бронетехникой во временно оккупированный Крым.

Военная техника российских войск по-прежнему будет идти транзитом через Крым, после чего попадет на юг Херсонской и Запорожской областей, где ее будут активно применять в рамках боевых действий.

Однако есть и хорошие новости.

В Крыму работают украинские партизаны. Они внимательно следят за перемещением вражеских сил и средств, а когда появляются условия и возможности, подрывают пути железнодорожного сообщения. Партизаны своими усилиями усложняют и замедляют снабжение российских войск. Россияне нервно реагируют на подобные операции и стремительно пытаются предпринять все усилия для того, чтобы восстановить железнодорожное сообщение.

Смотрите видео, в котором Владислав Селезнев рассказал, как Украина в кратчайшие сроки может вернуть Крым:

Это война ресурсов, и та сторона, которая смогла быстрее воспользоваться своими возможностями в конкретный и нужный момент, добивается успеха. Поэтому россияне пытаются обеспечить стабильные поставки всех военных грузов через Крымский мост. Эстакада для россиян вдвойне важна, потому что снабжение по железной дороге через юг Донецкой и Запорожской областей полноценно не работает из-за огневого контроля ж/д участка между Волновахой и Мелитополем со стороны ВСУ.

Таким образом, россияне сосредоточены на обеспечении своей группировки на оккупированном юге Украины по железнодорожной ветке Крымского моста. Там от Джанкоя уже идет развилка – в направлениях юга Херсонской или Запорожской областей.

Как вы думаете, какое вооружение было применено во время удара по Крымскому мосту? Сейчас активно говорят о том, что это были морские дроны-камикадзе. Насколько они эффективны и какие объекты способны поражать?

О версии с морскими дронами высказался и вице-премьер, министр цифровой трансформации Федоров. Комментируя опубликованные российскими пропагандистами видео о производстве дронов-камикадзе Ланцет, он сказал приблизительно следующее: мы не показываем, а говорим и делаем. Федоров акцентировал внимание на том, что именно дроны морского типа использовались для нанесения ударов по Керченскому мосту.

Напомню, это не первое боевое применение морских дронов. Ранее была бавовна в районе одного из терминалов в Новороссийске (РФ), атака российского военного корабля на расстоянии 400 км от побережья Одессы, налет на средний разведывательный корабль Черноморского флота России и массированный удар по главной военно-морской базе ЧФ РФ. Украинская промышленность теперь изготавливает дроны, которые способны преодолеть сотни морских миль для поражения вражеских целей.

В случае с инцидентом на Крымском мосту россияне серьезно просчитались. Они потратили уйму времени на тотальный контроль всех лиц, которые въезжали на территорию эстакады – проверяли буквально каждого на возможное наличие взрывчатки. При этом они упустили море, по которому прошли дроны-камикадзе и нанесли удар по объектам на мосту.

Нам нужно понимать, что уничтожение Керченского моста – очень важная составляющая дальнейшего освобождения Крыма и Севастополя. Бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес неоднократно говорил, что сначала нужно сокрушить эстакаду, чтобы усложнить снабжение российских военных, которые находятся на Крымском полуострове. После этого нужно поразить важные вражеские военные объекты в Крыму. В итоге россияне примут непростое решение и убегут с полуострова.

Способны ли морские дроны-камикадзе уничтожать такие объекты, как Крымский мост или Черноморский флот? Или для реализации подобных задач нужно применять только дальнобойные ракеты?

Можно и нужно применять комбинированные атаки. Дроны-камикадзе несут серьезный боевой заряд, малозаметны и обладают большой скоростью. Они способны серьезно противодействовать вооружениям путинской армии. Мы знаем примеры, когда дроны перепрыгивали даже боновые заграждения, которые были установлены на входе в Севастопольскую бухту.

Более того, я полагаю, что реализация планов сил обороны Украины по созданию целого флота морских дронов-камикадзе способна обернуться блокадой кораблей Черноморского флота РФ в их бухтах базирования.

В то же время Россия после прекращения "зерновой сделки" может предпринять определенные шаги, направленные на эскалацию ситуации в бассейне Черного моря. В Москве уже заявили о намерении закрыть северо-западную часть Черного моря в связи с якобы небезопасной ситуацией.

Но для того, чтобы реализовать свои планы, им нужно выводить свои боевые корабли в ту часть Черного моря, которую они собрались блокировать. И здесь появится пространство для маневра, которым могут воспользоваться операторы наших морских дронов.

В Генеральном штабе ВСУ сообщили о продвижении войск на Бердянском и Мелитопольском направлениях. Мы понимаем, что у россиян было время, чтобы существенно закрепиться и заминировать оккупированные территории. Что в такой ситуации нужно сделать армии Украины для успешного продвижения, которое позволит подойти к Крыму?

Для ликвидации группировки российских войск, которая держится в треугольнике Васильевка-Токмак-Мелитополь, нужны силы и средства. Украинская армия не применяет тактику лобовых атак, в результате которой можно понести большие потери.

Вместо этого ВСУ уничтожают вражеский военный потенциал, уничтожая российскую артиллерию в рамках артиллерийских дуэлей и контрбатарейной борьбы. Проводится систематическое сокрушение вражеских складов с боеприпасами и военной техникой, пунктов дислокации личного состава, командных пунктов, управлений связи и других объектов. Такие действия снижают уровень боевых возможностей российских войск. Первая часть нашего контрнаступления, которое началось в начале июня, как раз таки и направлена на максимальное ослабление потенциала врага.

В частности, выполняются успешные операции, среди которых уничтожение крупного склада вражеских боеприпасов в районе железнодорожной станции Партизаны в Херсонской области. Уничтожено около 60 вагонов боеприпасов, там были и ракеты для БМ-21 Град.

На мой взгляд, армия Украины продолжит действия, направленные на снижение военного потенциала врага. Чем слабее противник, тем больше он понесет потерь, а наше контрнаступление будет более эффективным.

Реализация возможностей армии Украины зависит от наличия ресурсов. Наши западные партнеры в своих кампаниях по ослаблению противника используют боевую авиацию. Однако мы до сих пор не получили истребители F-16, наши возможности в небе остаются скромными. Но даже наши бомбардировщики Су-24, на борту которых британские ракеты Storm Shadow, справляются со своими задачами более-менее успешно. Противник несет потери.

Кроме того, враг создал проблемы для нашего продвижения вперед. На юге россияне собрали не только огромное количество войск и военной техники, но выстроили очень серьезные "оборонные" редуты – километровые линии окопов, множество блиндажей, долговременных огневых точек и минных полей. На отдельных участках плотность минирования – 1 мина на 1 квадратный километр. Это даже больше, нежели предусмотрено боевым уставом РФ.

В сложившейся ситуации Украине для продолжения контрнаступления и освобождения своих территорий необходимы ресурсы, которые нужно будет направить на уничтожение врага.

Учитывая нынешние условия, прорыв ВСУ на Мелитопольском направлении затянется на несколько месяцев?

Думаю, все зависит от наших ресурсов. Сложно сказать, сколько времени уйдет на прорыв. Все зависит от того, как скоро мы выбьем основные боевые подразделения российской оккупационной армии, уничтожим их материально-технические запасы, а также способности оккупантов отправить резервы оперативно-стратегического уровня на проблемные для них участки.

Война – действия двух сторон конфликта, прогнозировать дальнейшие события сложно. У меня нет информации, каким военно-техническим потенциалом сейчас обладают оккупационные войска РФ и насколько быстро они могут перебросить свои силы на тот или иной участок фронта. Сведения о готовности украинских стратегических резервов к возможному развертыванию сил на поле боя являются государственной тайной.

Полагаю, что действия на поле боя будут развиваться динамично. Любая наступательная операция длится в среднем 2-3 месяца. В июле-августе будут серьезные и достаточно интенсивные боевые действия, а погодные условия, с учетом проходимости полевых дорог для бронетехники, позволят вести бои до начала октября.

На днях бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес заявил, что он по-прежнему придерживается точки зрения, согласно которой ВСУ способны освободить Крым до конца лета. Однако для этого нужны ракеты ATACMS. А какие вы видите сценарии освобождения Крыма?

Бен Ходжес – один из самых авторитетных американских генералов. Он все правильно говорит. Украинской армии для достижения успеха нужно достаточное количество ракетных систем. Когда ВСУ освобождали Херсон и его пригороды, деоккупация территорий проводилась путем активного использования ракет реактивных систем залпового огня HIMARS.

В случае операции по освобождению Крыма, расстояние от наших огневых точек до позиций врага немного больше, поэтому так важно получить ракеты ATACMS. Ходжес говорит об ATACMS, потому что их можно использовать в реактивных системах залпового огня типа HIMARS, M270 или Mars 2. Речь идет о технике, которой на балансе ВСУ немалое количество.

А вот для ракет SCALP или Storm Shadow нужны носители другого типа. Носителем ракет Storm Shadow у нас выступают бомбардировщики Су-24, однако в Украине ограниченное количество подобных самолетов. Причем каждая боевая задача, которую выполняют наши летчики, сопровождается огромным риском для жизни. Дело в том, что россияне на боевом дежурстве постоянно держат истребители Су-35, радары которых позволяют видеть небо на глубину до 400 километров. Их ракеты могут преодолевать расстояние в 120 километров для поражения воздушных целей. Наши пилоты Су-24 постоянно рискуют попасть в зону огневого поражения вражеских самолетов.

В таких обстоятельствах поставки больших партий ракет типа ATACMS существенно изменят ситуацию на поле боя. Но когда будет принято решение об их передаче, сказать сложно. Позиция президента США Джо Байдена по этому вопросу остается неоднозначной.

Украина может вернуть Крым уже в этом году или освобождение полуострова возможно лишь в 2024-м?

Здесь я солидарен с Беном Ходжесом. Если мы получим необходимые вооружения, хотя бы ракеты типа ATACMS, Крым удастся освободить в кратчайшие сроки. Если оружие нам не передадут, перспектива деоккупации Крымского полуострова может быть отложена на будущее.