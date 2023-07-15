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Заходить в Крым нужно не мешкая, осенью ждем самолеты: Свитан назвал сценарий

Андрей Ганчук
15 июля 2023, 20:58 обновлено 15 июля, 21:12
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Вооруженным силам Украины нужно будет уничтожить Крымский мост и "сухопутный коридор", чтобы перерезать логистику оккупантам РФ, считает Роман Свитан.
Свитан, ВСУ
ВСУ до осени нельзя идти на Ялту и Севастополь без боевой авиации Запада - Свитан / Коллаж: Главред, фото: 72 ОМБр, скриншот YouTube

Армии Украины нужно уничтожать Крымский мост и разрубить "сухопутный коридор", чтобы оставить оккупантов агрессора России без логистики на юге. В Крым следует заходить не мешкая, чтобы противник не успел подготовиться к ответу. Дальше нужно двигаться к Джанкою и Симферополю. А вот в горную часть полуострова нужно идти только после того, как будет боевая авиация Запада, чтобы не допустить очень больших потерь. Об этом заявил полковник запаса ВСУ, военный эксперт Роман Свитан.

В интервью Главреду он рассказал о том, что украинским войскам нужно сокрушить Крымский мост и разрубить "сухопутный коридор" оккупантов, чтобы лишить их логистики на юге.

"Главным тут будет уничтожение Крымского моста. Это нужно сделать сразу, как только у нас появится такая возможность. Если прямо сегодня у Украины есть соответствующая возможность, то его прямо сегодня нужно уничтожить. Ведь именно через Крымский мост идет 30% военной амуниции, то есть каждый третий снаряд, который падает в Орехове на головы наших солдат, идет через этот мост. Уничтожение Крымского моста и перерезание сухопутного коридора оставит Крым без армейского запаса. А вот дальнейшие события будут зависеть от того, сколько у нас будет выделено средств на такое движение, какие силы будут у нас", - отметил Свитан.

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По его словам, когда будет возможность, ВСУ нужно сразу заходить в Крыму и двигаться к Джанкою и Симферополю. Противник не должен успеть среагировать и подготовиться к ответу.

"Заходить в Крым нужно сразу, а не подходить к перешейкам и чего-то ждать. Нужно двигаться, не мешкая, чтобы не дать противнику окопаться, подтянуть силы и средства. Нам нужно заходить в Крым и дальше двигаться по направлению к основным точкам – к Джанкою и Симферополю", - считает эксперт.

Также он добавил, что на Севастополь и Ялту нельзя идти без авиации. Продвижение возможно только к середине осени, когда должны быть истребители западных образцов.

"А вот в горный Крым, на Севастополь и Ялту нужно заходить только при наличии у нас самолетов, это очень важно, потому что иначе будут очень большие потери. К тому времени, когда мы будем подходить к Симферополю, будет решаться вопрос о движении в горы, это будет где-то середина осени, то есть самолеты уже должны будут подойти", - подчеркнул Роман Свитан.

Возвращение Крыма в Украину

Ранее военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан сделал прогноз, согласно которому Россия не удержит Крым и Донбасс. Как полагает аналитик, оккупантам нужна миллионная армия, однако взять ее неоткуда. При этом Кремлю нечего противопоставить помощи, которую Украине оказывает Запад.

Российский политтехнолог и публицист Марат Гельман сделал прогноз о том, что будет с Россией после деоккупации Крыма. По его мнению, тогда произойдет бунт и падение режима Путина.

Президент США Джо Байден считает, что возвращения Крыма будет недостаточно для завершения войны России против Украины. Байден считает, что нужно будет решить еще множество вопросов.

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новости Крыма война России и Украины контрнаступление ВСУ Роман Свитан
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