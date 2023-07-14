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"Падение режима Путина": эксперт раскрыл, что будет с Россией после деоккупации Крыма

Юлия Куришко
14 июля 2023, 15:10 обновлено 14 июля, 15:25
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Деструктивные процессы в России начнутся только после ослабления федерального центра.
'Падение режима Путина': эксперт раскрыл, что будет с Россией после деоккупации Крыма
Гельман спрогнозировал освобождение Крыма Украиной / коллаж: Главред, фото: Википедия, УНИАН

В интервью Главреду российский политтехнолог, публицист Марат Гельман сделал прогноз об освобождении Крыма и рассказал как возвращении полуострова в Украину приведет к падению режима Путина.

Эксперт рассказал, что для начала должно произойти падение режима в стране-агрессоре России.

"В России сложилась негативная экономическая ситуация и вся эта нагрузка из федерального центра перераспределена на регионы. Губернаторам стало тяжело. И кто бы ни пришел в Кремль, он будет слабее Путина. Допустим, происходит следующее: центральная власть без Путина ослаблена, нечего бояться. Можно собрать свой условный Курултай, отделиться и выйти из-под санкций. Например, на нефть в Казани, которая сейчас под санкциями, будут выстраиваться очереди", - отметил Гельман.

Он добавил, что деструктивные процессы в России начнутся только после ослабления федерального центра.

"Шансы на федерализацию или конфедерализацию, о чем говорят Михаил Ходорковский или Алексей Навальный, невысоки. В момент кризиса у власти будут люди с другим мировоззрением - они попытаются удержать господство Москвы, но им не удастся это сделать", - рассказал политолог.

Он подытожил, что рано или поздно все в России развалится, однако говорить об этом скорее преждевременно.

"Однако после того как Кремль потеряет силы, процесс освобождения регионов от властей Москвы станет необратимым. События будут иметь положительный характер", - добавил Гельман.

Смотрите видео, в котором Марат Гельман рассказал, когда будет бунт в России против Путина:

Кто такой Марат Гельман

Марат Гельман-российский политтехнолог, публицист, галерист, коллекционер и арт-менеджер. Бывший директор Пермского музей современного искусства PERMM. С июня 2002 года по февраль 2004 года он был заместителем генерального директора Первого канала. Один из создателей Фонда эффективной политики.

Руководитель Европейского культурного центра Черногории.

Возвращение Крыма в Украину

Напомним, что потеря Крыма станет ударом для Путина. Владимир Путин ничего не сможет сделать в случае поражения в Крыму, однако все равно продолжит воевать, считает бывший депутат Госдумы Илья Пономарев.

Рассвет сказал, Почему Россия не удержит Крым и Донбасс. Россия может предложить что-то дипломатическое, политическое или договорняковое, но военным путем она уже не сможет удержать оккупированные территории.

В Кремле ждут и боятся наступления ВСУ в Крым. В России сейчас гораздо больше верят в Запад ВСУ в Крым, чем, например, в Вашингтоне, считает Пономарев.

Больше интересных новостей:

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