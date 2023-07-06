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В Кремле ждут и боятся наступления ВСУ в Крым: эксперт раскрыл к чему готовится РФ

Юлия Куришко
6 июля 2023, 02:50
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В России сейчас гораздо больше верят в наступление ВСУ в Крым, чем, например, в Вашингтоне, считает Пономарев.
В Кремле ждут и боятся наступления ВСУ в Крым: эксперт раскрыл к чему готовится РФ
Пономарев рассказал о планах России в Крыму / Коллаж УНИАН, Главред

На сайте Главред состоялся чат с координатором политического центра Легиона Свобода России, экс-депутатом Госдумы РФ, единственным, кто голосовал против аннексии Крыма, Ильей Пономаревым. Политик ответил на вопрос об отступлении оккупантов в оккупированном Крыму и рассказал к чему все-таки готовится Россия.

"Ко всему. На самом деле, она не слишком и готовится, как всегда, это традиция российской бюрократии. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Это не меняется, так и сейчас", - ответил Пономарев.

Он также добавил, что люди, понаехавшие в Крым, как минимум пытаются вывезти из Крыма семьи, потому что понимают, что ситуация там сильно нестабильна.

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"Есть люди, которым бежать некуда, например, Аксенов, поэтому он собирает своих бандитов, чтобы обороняться. Есть коммерсы, которые пытаются заработать на этих "зубах Фаберже", на строительстве укреплений. Но главное, что объединяет всех их, это понимание того, что вхождение украинской армии в Крым возможно", - пояснил эксперт.

В России сейчас гораздо больше верят в наступление ВСУ в Крым, чем, например, в Вашингтоне, считает Пономарев.

"А вот в России правильно оценивают ситуацию и с российскими подразделениями, которые воюют, и с партизанами, которые действуют у них в тылу, и с перспективой украинского наступления. В Кремле боятся", - отметил политик.

Возвращение Крыма в Украину

Напомним, что потеря Крыма станет ударом для Путина. Владимир Путин ничего не сможет сделать в случае поражения в Крыму, однако все равно продолжит воевать, считает бывший депутат Госдумы Илья Пономарев.

Зеленский назвал условие окончания войны. Украина будет считать победой в войне над Россией восстановление территориальной целостности нашего государства по состоянию на 1991 год.

Оккупанты РФ зашуршали на "северных воротах в Крым" и готовят эвакуацию. Россия отдала распоряжение фейковым "властям" на севере захваченного крымского полуострова относительно подготовки эвакуации, рассказали в центре национального сопротивления.

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