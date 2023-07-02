УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Потеря Крыма станет ударом для Путина: Пономарев рассказал, что завершит войну

Андрей Ганчук
2 июля 2023, 04:00
8
Путин ничего не сможет сделать в случае поражения в Крыму, однако все равно продолжит воевать, считает бывший депутат Госдумы Илья Пономарев.
Путин, Пономарев
Путин будет воевать и после поражения в битве за Крым - Пономарев / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Главред

Потеря страной-агрессором Россией оккупированного Крыма станет ударом для директора Кремля Владимира Путина и шагом к тому, чтобы добить его режим. Но даже после потери полуострова Москва продолжит воевать. Развязанная против Украины война завершится только в результате смены системы в РФ. Об этом заявил координатор политического центра Легиона Свобода России, экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.

В ходе чата на Главреде он рассказал о том, что поражение в битве за Крым станет серьезным психологическим ударом для Путина. Это станет символом грядущего поражения в войне.

"Потеря Крыма будет иметь большое психологическое значение, потому что сам путинский режим сделал эту территорию сакральной и значимой для россиян. Если потерян Крым, психологически это буде означать, что война проиграна. При этом не имеет значения, что будет происходить с другими границами, где будет проходить линия фронта – то ли внутри территории Украины, то ли по границе с Россией, ведь это все равно будет линия фронта, ее характер от этого не меняется", - полагает Пономарев.

Впрочем, по мнению политика, Россия в таком случае и дальше будет воевать. Война против Украины закончится только тогда, когда произойдет смена системы.

"Нам нужно думать о том, как добить этот режим. Потеря Крыма – это очень серьезный шаг в ту сторону. Путин все равно не может ничего сделать – он не может развернуться и сказать "мы пошутили" или "мы проиграли, давайте договариваться". Это не находится в поле теоретически возможных вариантов его действий. Он будет просто воевать. Подчеркиваю, исходить нужно именно из того, что только смена системы в России эту войну прекратит. Ничто другое ее не прекратит", - подчеркнул Илья Пономарев.

Возвращение Крыма в Украину

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов ранее сказал, что армия Украины зайдет в Крым еще при теплой погоде. Сроков проведения военной операции на Крымском полуострове он не назвал.

В Центре национального сопротивления сообщили, что российские оккупанты готовят эвакуацию на севере Крыма. Захватчики собрались перевезти вглубь полуострова коллаборантов местных так называемых "администрации", их семьи и материально-культурные ценности.

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что войска России строят оборонительные сооружения в Крыму. По ее словам, такие действия, вероятно, указывают на возможную подготовку россиян к отступлению вглубь оккупированного полуострова.

Смотрите полную версию чата с Пономаревым на Главреде:

Другие новости:

Владимир Путин Илья Пономарев новости Крыма война России и Украины
Реклама

Главное за день

Гарантии безопасности для Украины: СМИ раскрыли вероятную формулу и сроки

Гарантии безопасности для Украины: СМИ раскрыли вероятную формулу и сроки

23:50 Мир
В разведке раскрыли вероятные планы РФ: Зеленский провел важное заседание Ставки

В разведке раскрыли вероятные планы РФ: Зеленский провел важное заседание Ставки

21:27 Украина
"Разрушительное влияние на режим Путина": шеф ЦРУ о бунте ЧВК Вагнера

"Разрушительное влияние на режим Путина": шеф ЦРУ о бунте ЧВК Вагнера

20:53 Мир
Все главные новости

Последние новости

04:00

Потеря Крыма станет ударом для Путина: Пономарев рассказал, что завершит войну

04:00

Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 2 июля

03:05

Можно ли есть свиную шкурку: неожиданный ответ поразит опытных гурманов

02:24

Перец сразу пойдет в рост: как вырастить мясистый сладкий перец

01:34

Военный эксперт спрогнозировал, решатся ли русские сделать теракт на ЗАЭС

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

01 июля, суббота
23:50

Гарантии безопасности для Украины: СМИ раскрыли вероятную формулу и сроки

23:23

Уберите детей от экрана: полная певица Бьянка забыла надеть часть костюма сзади

23:13

"Ушла отсюда": в кафе Киева пели песни Лепса и вытолкали девушку за замечаниеВидео

23:02

"Смысл войны множится на ноль": эксперт раскрыл сценарий разгрома РФ

Реклама
23:00

Популярная украинская певица тайком стала мамой во второй раз

22:39

Я бы советовал купить "Вагнер"мнение

22:14

РФ нарвется на ответку: США могут передать Украине кассетные боеприпасы — Милли

21:27

В разведке раскрыли вероятные планы РФ: Зеленский провел важное заседание Ставки

21:01

Думает, что все под контролем: журналисты узнали, что Путин делал во время бунта Пригожина

20:53

"Разрушительное влияние на режим Путина": шеф ЦРУ о бунте ЧВК Вагнера

20:11

"Дни Шойгу сочтены": эксперт о неожиданном кандидате на должность главы МО РФ

19:50

У Путина есть два варианта капитуляции, новая власть пойдет на сделку – Жданов

19:31

Как сказать на украинском "солнцепёк": Авраменко назвал благозвучный аналогВидео

19:08

"Почки отказали": в Сети раскрыли неожиданный диагноз Кадырова

18:23

"Вы там совсем обалдели?": Гиркин в истерике спрогнозировал новые бунты в РФВидео

Реклама
18:23

Зеленский – об F-16 для Украины: к Западу есть вопросы о поставках самолетов

17:58

Путинистку Кудрявцеву разорвало от слов уехавшей российской актрисы

17:31

Можно привлечь большие проблемы с деньгами: что нельзя делать 2 июля - приметы

17:31

Мощный удар на юге: ВСУ вышли на новые рубежи и "покрошили" две роты россиян

17:30

Директор Мультиплекса Романчук показал закупленные для нужд ВСУ лазерные дальномеры

17:26

Пьяная Волочкова опозорилась тупостью во время интервью

17:21

"Остались недели": Саакашвили спрогнозировал конец власти Путина

16:52

Зеленский – НАТО: примите Украину в Альянс, надо поставить Путина на место

16:43

Можно ли хранить пленку в холодильнике: простой совет поможет сотням хозяек

16:41

Зеленский назвал единственное условие для начала мирных переговоров с РФ

16:04

Заявил, что "Украины не существует": таксист в Харькове "налетел" на пассажирку и оскандалилсяВидео

15:58

Россия способна устроить локальный взрыв на Запорожской АЭС – Зеленский

15:40

Украина ударила санкциями по россиянам и Georgian Airways, которая летает в РФ

14:59

Испания выделит Украине новый пакет помощи на сумму €55 млнВидео

14:52

Сказочная оптическая иллюзия для самых умных: лишь немногие найдут птичку за 15 секунд

14:37

Дело о "пьяном" ДТП Остапа Ступки ушло в суд

14:18

Любовный гороскоп на неделю 3-9 июля: Овну – испытание, Скорпиону - недовольство

13:54

Медведев забился в истерике: пригрозил ядеркой Польше и "исчезновением" Дуде

13:25

Распад РФ: Данилов спрогнозировал, какие республики выйдут из состава России

13:23

Новые суммы в платежках за свет: как сильно подорожало электричество

Реклама
13:13

Макс Барских порадовал фанатов новым украиноязычным хитом

12:56

Гороскоп Таро на неделю 3-9 июля: Рыбам – изобилие, Весам - вечеринка

12:56

Зеленский – о рисках для жизни: Путину больше угрожают, его хотят убить

12:37

"Будет долго и кроваво - никаких иллюзий": генерал Милли оценил контрнаступление

12:33

РФ накапливает ракеты: в Воздушных силах рассказали о коварных планах оккупантов

12:13

Гороскоп на завтра 2 июля 2023: Львам – разногласие, Девам - облегчение

12:06

"Сейчас клон всех уток": Лорак получила на орехи за старое фото в вышиванке

12:05

Зеленский оценил риск атаки "вагнеровцев" на Украину со стороны Беларуси

11:42

Зеленский – о контрнаступлении ВСУ: Украине нужно время и больше оружия

11:06

Что нужно купить при ядерном взрыве и как подготовиться к возможной угрозе

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Война с Россией
Третья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в России
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять