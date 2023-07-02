Потеря Крыма станет ударом для Путина: Пономарев рассказал, что завершит войну

Путин ничего не сможет сделать в случае поражения в Крыму, однако все равно продолжит воевать, считает бывший депутат Госдумы Илья Пономарев.

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Путин будет воевать и после поражения в битве за Крым - Пономарев / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Главред

Потеря страной-агрессором Россией оккупированного Крыма станет ударом для директора Кремля Владимира Путина и шагом к тому, чтобы добить его режим. Но даже после потери полуострова Москва продолжит воевать. Развязанная против Украины война завершится только в результате смены системы в РФ. Об этом заявил координатор политического центра Легиона Свобода России, экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.

В ходе чата на Главреде он рассказал о том, что поражение в битве за Крым станет серьезным психологическим ударом для Путина. Это станет символом грядущего поражения в войне.

"Потеря Крыма будет иметь большое психологическое значение, потому что сам путинский режим сделал эту территорию сакральной и значимой для россиян. Если потерян Крым, психологически это буде означать, что война проиграна. При этом не имеет значения, что будет происходить с другими границами, где будет проходить линия фронта – то ли внутри территории Украины, то ли по границе с Россией, ведь это все равно будет линия фронта, ее характер от этого не меняется", - полагает Пономарев.

Впрочем, по мнению политика, Россия в таком случае и дальше будет воевать. Война против Украины закончится только тогда, когда произойдет смена системы.

"Нам нужно думать о том, как добить этот режим. Потеря Крыма – это очень серьезный шаг в ту сторону. Путин все равно не может ничего сделать – он не может развернуться и сказать "мы пошутили" или "мы проиграли, давайте договариваться". Это не находится в поле теоретически возможных вариантов его действий. Он будет просто воевать. Подчеркиваю, исходить нужно именно из того, что только смена системы в России эту войну прекратит. Ничто другое ее не прекратит", - подчеркнул Илья Пономарев.

Возвращение Крыма в Украину

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов ранее сказал, что армия Украины зайдет в Крым еще при теплой погоде. Сроков проведения военной операции на Крымском полуострове он не назвал.

В Центре национального сопротивления сообщили, что российские оккупанты готовят эвакуацию на севере Крыма. Захватчики собрались перевезти вглубь полуострова коллаборантов местных так называемых "администрации", их семьи и материально-культурные ценности.

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что войска России строят оборонительные сооружения в Крыму. По ее словам, такие действия, вероятно, указывают на возможную подготовку россиян к отступлению вглубь оккупированного полуострова.

Смотрите полную версию чата с Пономаревым на Главреде:

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