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"Не будет длиться вечно": Байден спрогнозировал сроки войны в Украине

Юлия Куришко
13 июля 2023, 21:05 обновлено 13 июля, 21:12
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Джозеф Байден считает, что российский диктатор уже никак не сможет избежать своего поражения и дальше.
'Не будет длиться вечно': Байден спрогнозировал сроки войны в Украине
Байден предположил, сколько еще продлится война в Украине / коллаж: Главред, фото: ОПУ, 14 ОМБр Романа Великого

Президент США Джозеф Байден высказал собственное мнение относительно продолжительности войны России против Украины. Он считает, что война не продлится годами.

"Я не думаю, что война может длиться годами по двум причинам. Номер один: я не думаю, что Россия может поддерживать войну вечно, прежде всего, учитывая ресурсы и потенциал. Номер два: я думаю, что сложатся обстоятельства, при которых в конце концов президент Путин решит, что это не в интересах России - экономически, политически и в других - продолжать эту войну", - об этом Байден заявил на пресс-конференции в Хельсинки в четверг, сообщает корреспондент Европейской правды.

В то же время он подчеркнул, что не может предсказать, как закончится война.

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"Моя надежда и мои надежды: вы увидите, что Украина достигнет существенного прогресса в наступлении", - сказал Байден, добавив, что со временем это создаст возможность урегулирования по переговорам.

Также Байден подытожил, что Путин уже проиграл войну в Украине. Президент США считает, что российский диктатор уже никак не сможет избежать своего поражения и дальше.

Байден и война в Украине

Напомним, что Байден начал встречу с президентом Украины. Байден заявил, что мировое сообщество объединяется благодаря Украине. Однако Киев заплатил за это слишком высокую цену.

Байден считает, что Путин ошибся с войной в Украине. Президент США Джо Байден заверил, что поддержка Украины со стороны Штатов не ослабнет и будет оставаться непоколебимой.

Зеленский назвал сроки вступления Украины в НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский 12 июля заявил, что не будет убеждать американского лидера Джо Байдена о важности вступления Украины в НАТО.

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