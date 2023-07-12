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"Диктатор не будет нам диктовать": Путин ошибся с войной в Украине - Байден

Дмитрий Видоменко
12 июля 2023, 21:57 обновлено 12 июля, 21:57
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Президент США Джо Байден заверил, что поддержка Украины со стороны Штатов не ослабнет и будет оставаться непоколебимой.
Байден, Путин
Байден пояснил, в чем ошибка Путина / коллаж Главред, фото УНИАН

Страны Запада знали, что в феврале 2022 года будет вооруженное вторжение РФ в Украину. И, соответственно, готовились к российской агрессии. Об этом президент США Джо Байден заявил во время выступления в Вильнюсском университете после саммита НАТО.

Байден подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин пытается удержать свою власть – именно через развязывания полномасштабного вторжения в Украину. Кроме того, говорит хозяин Белого дома, диктатор РФ ожидал, что единство стран Запада сразу распадется, как только начнется большая война против Украины. Однако Путин категорически ошибся.

"Соединенные Штаты, НАТО, Европа вышли в поддержку Украины. Мы знали, что будет вторжение, мы готовились к тому, чтобы защищать от агрессии против любой из стран-членов нашего союза", – сказал Байден.

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Президент США заверил, что поддержка Украины со стороны Штатов не ослабнет и будет оставаться непоколебимой. "И диктатор не будет нам диктовать", – эмоционально подытожил он.

Саммит НАТО в Вильнюсе

Президент Владимир Зеленский прилетел в Вильнюс на саммит НАТО со своей командой и неожиданным гостем. Вместе с ним на саммит прибыла и первая леди Украины Елена Зеленская.

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг 11 июля заявил, что Украина станет членом НАТО, требование о ПДЧ отменено. Однако приглашение на вступление государство получит после выполнения некоторых условий.

Посол Литвы в НАТО Дейвадас Матуленис заявлял, что Украина не получит приглашение в НАТО в Вильнюсе. Он утверждал, что будет установлена гораздо более четкая процедура по вступлению Украины.

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