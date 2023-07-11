'Другая процедура': Украина не получит приглашение в НАТО в Вильнюсе

Приглашения в Вильнюсе не будет, но будет установлена гораздо более четкая процедура, считает Матуленис.

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Дейвидас Матуленис рассказал об изменениях вступления Украины в НАТО / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Twitter

Посол Литвы в НАТО Дейвадас Матуленис заявил, что на саммите не будет сказано, что Украина станет членом Альянса после окончания войны.

Литовский посол подчеркнул, что вместо приглашения в НАТО, будет установлена гораздо более четкая процедура по вступлению Украины, передает 24 канал.

"А по этому приглашению - да, приглашения в Вильнюсе не будет, но будет установлена гораздо более четкая процедура относительно того, как это приглашение может появиться, когда будут соответствующие условия", - заявил посол.

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Также в НАТО считают, что формулировка относительно того, что Украина сможет стать членом Альянса после окончания войны, может спровоцировать Россию намеренно затягивать военные действия. Поэтому такие заявления также не будут звучать на саммите Альянса.

"Именно это и не будет сказано, поскольку мы также ясно представляем себе, что это будет означать", - подчеркнул Матулонис.

Вступление Украины в НАТО

Напомним, что Байден и Шольц высказались относительно будущего Украины. Владимир Путин пытается сломить НАТО, однако ему не удастся этого сделать, уверен Джо Байден.

Украина станет членом НАТО, как только позволят обстоятельства. На саммите НАТО Украина должна получить от союзников сигнал о том, что она" принадлежит к евроатлантической семье " и ее следует пригласить к вступлению, как только позволят обстоятельства.

89% украинцев хотят вступления в НАТО. Киевский международный институт социологии провел опрос, который длился с 26 мая по 5 июня, об отношении украинцев к вступлению Украины в Североатлантический альянс.

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