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Портников пояснил, что помешает Украине быстро стать членом НАТО

Дмитрий Видоменко
10 июля 2023, 11:03 обновлено 10 июля, 11:08
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Виталий Портников говорит, что маловероятна ситуация, при которой Украина сразу и станет членом НАТО, и получит гарантии от других стран-участниц Альянса
Портников, Украина, НАТО
Виталий Портников рассказал, почему, по его мнению, Украина скоро не вступит в НАТО / коллаж Главред, фото УНИАН и сайт президента Украины

Украина не сможет быстро стать членом НАТО не столько из-за военных критериев, сколько из-за политических. Об этом в интервью Главреду заявил публицист и журналист Виталий Портников.

"Думаю, что здесь речь идет не столько о военных критериях, сколько о политических. И с этой точки зрения я думаю, что Украина не так быстро присоединится к НАТО, как нам хотелось бы, потому что это не только военный, но и политический союз. С другой стороны, существуют еще и возможности политических решений, когда определенные реформы предлагается сделать, однако страна может стать членом НАТО еще до того момента, как они будут полностью осуществлены. То есть сам запуск реформ может стать реальным триггером для вступления в НАТО", ‒ сказал он.

Портников говорит, что не может себе представить ситуацию, при которой Украина сразу и станет членом НАТО, и получит гарантии от других стран-участниц Альянса (по типу тех, которые получили Финляндия и Швеция).

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"Повторюсь, я даже не представляю, что Украина быстро станет полноправным членом НАТО. Я имею в виду механизм, когда Украина получит приглашение в НАТО и одновременно — гарантии безопасности от стран-членов НАТО. Такие, которые получили Финляндии и Швеция, когда получили приглашение в НАТО. Швеция и сегодня живет под этим механизмом гарантий от Соединенных Штатов и Великобритании", ‒ сказал он.

Кто такой Виталий Портников?

Виталий Портников - украинский публицист, писатель и журналист. Обозреватель Радио Свобода и постоянный автор аналитических статей в украинских изданиях на политическую и историческую тематику. Член Украинского ПЕН. Ведет популярный украиноязычный видеоблог на YouTube.

Перспективы вступления Украины в НАТО

Стало известно, что Германия готовится подать на отсрочку во вступлении Украины в НАТО из-за опасений, что этот шаг может привести Альянс к войне со страной-агрессором Россией. Как сообщил источник в Альянсе, Берлин использует ежегодный саммит НАТО в Литве на этой неделе, чтобы призвать других сосредоточиться на гарантиях безопасности, а не на предложениях по членству Украины.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отмечал, что Украина в результате визитов президента Владимира Зеленского в Болгарию, Чехию, Словакию и Турцию добилась прогресса. Путь в НАТО станет короче, некоторые важные решения уже согласованы. Однако Киев по-прежнему ждет четкую позицию альянса по приглашению в коллективный блок безопасности Запада. Директора страны-агрессора России Владимира Путина надо дожимать.

Бывший помощник министра обороны США по связям с НАТО Джим Таунсенд заявил, что Украина может вступить в НАТО еще до формального завершения войны с агрессором Россией. Только евроатлантическая интеграция Киева станет реальной гарантией безопасности Украинского государства. На саммите НАТО в Вильнюсе Украину вряд ли пригласят в Альянс, однако может быть конкретизирован механизм по типу ПДЧ с учетом украинской специфики.

Позже в Politico заявили, что в Вильнюсе состоится саммит НАТО. Группа ключевых стран Альянса срочно готовит проект декларации о гарантиях безопасности для Украины. Страны хотят успеть согласовать параметры пакета гарантий безопасности перед началом саммита, чтобы предложить их Украине и ввести еще до присоединения к НАТО.

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