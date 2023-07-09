Украину могут взять в НАТО до окончания войны – бывший советник главы Пентагона

На июльском саммите НАТО в Вильнюсе Украина может получить конкретику по аналогу ПДЧ, который будет разработан специально под Киев, считает Джим Таунсенд.

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Украину вряд ли пригласят в НАТО на саммите в Вильнюсе - эксперт / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Украина может вступить в Североатлантический альянс еще до формального завершения войны с агрессором Россией. Только евроатлантическая интеграция Киева станет реальной гарантией безопасности украинского государства. На саммите НАТО в Вильнюсе Украину вряд ли пригласят в Альянс, однако может быть конкретизирован механизм по типу ПДЧ с учетом украинской специфики. Об этом заявил бывший помощник министра обороны США по связям с НАТО Джим Таунсенд.

В интервью польскому изданию PAP рассказал о том, что формальное завершение войны России против Украины не является жестким условием для интеграции Киева в НАТО. Однако только полноценное членство в Альянсе станет полноценной гарантией безопасности Украины.

По мнению эксперта, откладывание решение по вступлению Украины в НАТО из-за войны с РФ может привести к тому, что Москва будет по-максимуму оттягивать признание своего поражения.

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"Лучшим вариантом, конечно, было бы полное поражение России, но даже если этого не произойдет и РФ не признает поражения после окончания боевых действий, все равно может сложиться ситуация, когда Альянс будет более расположен принять Украину, чем сейчас", - считает Таунсенд.

Украине на саммите в Вильнюсе могут конкретизировать "аналог ПДЧ"

Также Джим Таунсенд подчеркнул, что на июльском саммите НАТО в Вильнюсе Украину вряд ли пригласят в НАТО. Впрочем, можно рассчитывать, что Альянс предоставит конкретику относительно перспектив вступления Киева в блок безопасности Запада. Речь идет о детализации "аналога ПДЧ, но специально заточенного под Украину".

Вступление Украины в НАТО

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли и министр иностранных дел Польши Збигнев Рау выразили надежду, что Украина вступит в НАТО в рамках ускоренной процедуры. Высокопоставленные дипломаты придерживаются точки зрения, согласно которой евроатлантическую интеграцию Киева упростит тот факт, что ВСУ уже вооружены военной техникой Альянса.

Президент Турции Реджэп Эрдоган в ходе совместной с Владимиром Зеленским пресс-конференции заявил, что Украина заслуживает вступления в Североатлантический альянс. По его словам, никто не проиграет от наступления справедливого мира в Украине.

Президент США Джо Байден полагает, что в НАТО пока нет консенсуса по интеграции Украины. Однако он также заявил о готовности Штатов предоставить Киеву гарантии безопасности по израильской модели. Они будут действовать до момента вступления Украины в Альянс.

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