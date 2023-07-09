В НАТО срочно согласовывают пакет гарантий безопасности для Украины - Politiko

Запад хочет создать "зонт безопасности" для всех стран, которые готовы предоставить Украине постоянную военную помощь.

https://glavred.info/politics/v-nato-terminovo-uzgodzhuyut-paket-garantiy-bezpeki-dlya-ukrajini-politiko-10484371.html Ссылка скопирована

НАТО срочно согласовывает гарантии безопасности для Украины / коллаж: Главред, фото: УНИАН

В Вильнюсе состоится саммит НАТО. Группа ключевых стран Альянса срочно готовит проект декларации о гарантиях безопасности для Украины. Об этом сообщает Politico.

Страны хотят успеть согласовать параметры пакета гарантий безопасности перед началом саммита, чтобы предложить их Украине и ввести еще до присоединения к НАТО. Этот вопрос с Киевом в течение нескольких недель обсуждали США, Британия, Франция и Германия.

Запад хочет создать "зонт безопасности" для всех стран, которые готовы предоставить Украине постоянную военную помощь. Следует отметить, что каждая такая страна будет иметь свои особенности этой помощи. НАТО планирует согласовать обязательства по безопасности на переходный период, потому что речь о присоединении Украины к Альянсу будет идти после завершения войны.

видео дня

"Продолжается обсуждение; мы уже достаточно продвинулись, на самом деле очень серьезно продвинулись, и мы очень надеемся, что оно может быть завершено к концу саммита", – сказал французский чиновник.

Другие дипломаты заявили, что сейчас продолжаются "горячие переговоры в последнюю минуту" о том, как это все должно выглядеть.

По данным издания, основные детали планируют обсудить президент США Джо Байден и премьер-министр Британии Риши Сунак во время встречи в Лондоне 10 июля.

"По сути, это будет гарантия для Украины, что мы в течение очень долгого времени будем оснащать их вооруженные силы, финансировать, консультировать, учить их, чтобы у них была способность сдерживания против любой будущей агрессии", - сказал чиновник НАТО.

По данным издания, каждая страна сможет на двусторонней основе определить с Украиной, какие обязательства она на себя принимает.

"Это может быть что угодно - от ПВО до танков и тому подобное", - сказал дипломат.

Вступление Украины в НАТО

Министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли и глава МИД Польши Збигнев Рау ранее выразили надежду, что Украина вступит в Североатлантический альянс по ускоренной процедуре. Дипломаты придерживаются точки зрения, согласно которой наличие западного оружия на балансе ВСУ упростит процессы евроатлантической интеграции Киева.

Президент Турции Реджеп Эрдоган во время совместной с Владимиром Зеленским пресс-конференции сказал, что Украина заслуживает вступления в НАТО. По словам Эрдогана, от справедливого мира в Украине никто не проиграет.

Президент США Джо Байден считает, что в НАТО пока нет единого решения по вступлению Украины в блок. Однако Байден выразил готовность Вашингтона предоставить Киеву гарантии безопасности по израильской модели еще до того, как Украина вступит в Альянс.

Другие новости: