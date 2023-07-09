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Поставили десятки Patriot и NASAMS: НАТО накачивает Вильнюс оружием перед саммитом – Reuters

Алёна Воронина
9 июля 2023, 13:58 обновлено 9 июля, 14:08
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В Альянсе "играют мускулами" и установили в столице Литвы, где будет проходить мероприятие, много тяжелой техники, в частности системы ПВО.
Патриот, НАТО
НАТО превратило Вильнюс в крепость перед саммитом/ коллаж: Главред, фото: Википедия, УНИАН

Чтобы обеспечить безопасность во время проведения саммита НАТО в столице Литвы Вильнюсе, страны-члены Альянса направили в город передовые системы противовоздушной обороны и другую тяжелую технику.

Об этом сообщает Reuters. В издании отмечают, что Вильнюс накануне саммита буквально превратили в крепость.

Для охраны саммита, который состоится 11-12 июля, 16 союзников по Альянсу направили в общей сложности около тысячи военных. Саммит будет проходить в 151 км от страны-агрессора России и в 20 км – от Беларуси.

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Некоторые союзники также предоставили передовые системы ПВО, которых не хватает в странах Балтии. Так, Германия развернула 12 пусковых установок Patriot, которые могут сбивать баллистические и крылатые ракеты, а также боевые самолеты.

Восемь систем Patriot, которые были направлены в сторону российского Калининграда, были замечены в Вильнюсском аэропорту. Кроме этого, две такие установки "смотрели" в сторону Беларуси. Отмечается, что эти пусковые установки заработали с утра 7 июля.

Также Испания доставила в Вильнюс систему ПВО NASAMS, а Франция отправила самоходные гаубицы Caesar. Помимо этого, Франция, Финляндия и Дания базируют в Литве военные самолеты, а Британия и Франция предоставляют средства борьбы с дронами.

Но и на этом оснащение города техникой для защиты безопасности не завершается. В городе будут базироваться вертолетные силы спецоперации, которые отправили Германия и Польша. Предполагается также защита от потенциальных химических, биологических, радиологических и ядерных атак – всё необходимое оборудование для него прислали ряд стран-членов Альянса.

Также Литва увеличила количество пограничников на границах Беларуси и страны-агрессора России. С литовскими пограничниками патрулирование будут осуществлять также офицеры из Латвии и Польши.

Реакция Украины

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ранее отреагировал на такую подготовку Вильнюса к саммиту. Он подчеркнул, что накачка столицы Литвы такой техникой перед саммитом в то время, как Украине не хватает такого оружия для защиты от РФ – это тщеславие.

"Есть вещи, которые невозможно понять. Просто сейчас идет большая, масштабная, кровавая война в Европе, где решается судьба западного мира. В то же время идет подготовка к саммиту НАТО, на который соберется высшее военное и политическое руководство стран Альянса. В то же время военные ведомства этих стран... устраивают странные паркетные парады собственного тщеславия, щеголяя определенной инфантильностью", – отметил Подоляк.

Он подчеркнул, что также глупо собирать такое большое количество техники вместе на стратегическом объекте в нескольких десятках километров от вражеской границы в пределах досягаемости артиллерийского выстрела.

"Разве стандарты НАТО предусматривают скопление техники на миллиарды долларов на расстоянии одной руки от диверсионно-разведывательной группы? Или это своего рода сигнал: "Всё равно мы никогда не будем воевать, поэтому можем позволить себе безопасное поведение"? Что ж, тогда напомню: просто сейчас есть места, где этой технике найдут лучшее применение", – добавил советник главы ОП.

Саммит НАТО 11-12 июля

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил о том, что на саммите НАТО, который состоится в Вильнюсе, удастся договориться о таких обязательствах перед Украиной, которые ее не разочаруют. Литовский глава выразил надежду, что президент Украины Владимир Зеленский после приезда в Вильнюс "обязательно получит, возможно, не всё из того, что он ожидает в своих планах – максимум, но уж точно получит многое".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина получит "многолетний пакет помощи" во время саммита НАТО. Он станет одним из трех главных решений, принятых по Украине во время саммита.

Стало известно, что Германия готовится подать на отсрочку во вступлении Украины в НАТО из-за опасений, что этот шаг может привести Альянс к войне со страной-агрессором Россией. Как сообщил источник в Альянсе, Берлин использует ежегодный саммит НАТО в Литве на этой неделе, чтобы призвать других сосредоточиться на гарантиях безопасности, а не на предложениях по членству Украины.

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