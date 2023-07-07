Украина получит "многолетний пакет помощи" на саммите НАТО - Столтенберг

Программа поддержки будет гарантировать полную совместимость между ВСУ и НАТО.

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Украина получит многолетний пакет помощи от НАТО / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, УНИАН

Украина получит "многолетний пакет помощи" во время саммита НАТО. Он станет одним из трех главных решений, принятых по Украине во время саммита. Об этом во время пресс-конференции заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"На саммите мы примем решения, которые сделают Украину еще сильнее и приблизят ее к альянсу. Я ожидаю, что союзники примут пакет с тремя элементами, чтобы приблизить Украину к НАТО", - сказал Столтенберг.

Эта многолетняя программа поддержки будет гарантировать полную совместимость между ВСУ и НАТО. Также будет обновлены политические связи между Украиной и НАТО.

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"И третье. Я ожидаю, что лидеры подтвердят, что Украина станет членом НАТО, и будут едины в том, как приблизить Украину к ее цели", - добавил Столтенберг.

Вступление Украины в НАТО

Обозреватель Times Роджер Боес ранее заявил, что у Запада есть 1 год на решение вопроса о вступлении Украины в НАТО. Позже к власти в США может придти Дональд Трамп, в результате чего планы могут быть пересмотрены. По его мнению, до момента евроатлантической интеграции Украины в страну можно отправить международный экспедиционный военный корпус.

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли и глава МИД Польши Збигнев Рау выразили надежду, что Украина вступит в НАТО по ускоренной процедуре. Высокопоставленные дипломаты полагают, что процесс может пойти быстрее, поскольку на балансе ВСУ уже есть вооружения Альянса.

Координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби ранее сказал, что США поддерживают политику открытых дверей НАТО, однако каждое государство должно соответствовать критериям для вступления в Альянс. По его словам, Запад не заинтересован в том, чтобы Украина была "серой зоной" между НАТО и страной-оккупантом Россией.

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