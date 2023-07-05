У НАТО год для решения по Украине, в США к власти может придти Трамп – Times

Отправка в Украину экспедиционных сил Североатлантического альянса может стать наиболее реалистичным сценарием, считает британский обозреватель Роджер Боес.

https://glavred.info/world/u-nato-god-dlya-resheniya-po-ukraine-v-ssha-k-vlasti-mozhet-pridti-tramp-times-10483285.html Ссылка скопирована

В случае с интеграцией Украины в НАТО нужно забыть о бюрократии и дипломатии - журналист / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

На саммите НАТО, который состоится 11-12 июля в Вильнюсе, Североатлантическому альянсу нужно запустить решение об ускоренном вступлении Украины в коллективный блок безопасности Запада. На решение по евроатлантической интеграции есть около года, иначе потом к власти в США может прийти Дональд Трамп. Наиболее реалистичным сценарием является отправка в Украину экспедиционного корпуса.

В материале Times обозреватель Роджер Боес пишет, что на предстоящем саммите Альянса в Вильнюсе странам западного мира нужно запустить механизм ускоренного вступления Украины в НАТО. До того момента в Украину нужно отправить экспедиционный корпус. У Запада лишь около года на решение вопроса, потом у власти в США может оказаться Дональд Трамп.

Как полагает Боес, в ситуации с принятием Украины в НАТО блоку следует забыть о бюрократии, дипломатии и решить этот вопрос. Пример Финляндии показал, что принятие в Альянс страны, которая полностью готова к вступлению в блок, может продлиться около года.

видео дня

Также он добавил, что среди возможностей для Украины обсуждаются следующие опции: ускоренное вооружение, двухсторонний договор со Штатами и отправка в страну международного контингента. Последний вариант остается наиболее предпочтительным.

"Остается вариант экспедиционных сил. Под британским или польским командованием, при поддержке США, эти силы, отправленные по инициативе НАТО, добавили бы Украине силы в промежутке между приглашением и приемом. Они должны быть достаточно мощными, чтобы служить средством сдерживания", - подчеркнул Роджер Боес.

Вступление Украины в НАТО

Ранее в западной прессе появилась информация, согласно которой обсуждается вариант принятия Украины в НАТО в обход Плана действий по членству в Альянсе. Позже президент США Джо Байден уточнил, что он пока не согласен с такой инициативой. По мнению главы Белого дома, требования по вступлению в блок должны быть одинаковыми для всех.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что Украина пока должна самоутвердиться в статусе сильного государства. Западный мир должен этому поспособствовать и на саммите в Вильнюсе принять пакет помощи для Украины.

Президент Владимир Зеленский во время своего выступления в Верховной Раде заявил, что России уже следует просить Запад принять Украину в Североатлантический альянс. Стране-оккупанту нужно это сделать, поскольку она погружается в хаос и заинтересована в безопасности своих границ.

Другие новости: