"Будущее Украины – в НАТО": Столтенберг назвал условие интеграции в Альянс

Заморозка войны агрессора России против Украины не приведет к долгосрочному миру, сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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Украина должна утвердить свой статус сильного государства, прежде чем вступит в НАТО - Столтенберг / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Ключевой задачей Украины на пути вступления в НАТО на данный момент является самоутверждение в качестве сильного государства. Достичь цели помогут страны-союзники Альянса, которые примут соответствующий пакет мероприятий на июльском саммите в Вильнюсе. Киеву нужен устойчивый мир, заморозка войны не поспособствует подобному развитию событий. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

В интервью немецкому изданию Welt am Sonntag он рассказал о том, что Киев сам для себя должен решить, какие условия для достижения мира будут приемлемыми. Мир должен быть долгосрочным и справедливым, заморозка войны к этому не приведет.

"Мы все хотим, чтобы эта война закончилась, но для того, чтобы мир мог быть долгосрочным, он должен быть справедливым", - отметил Столтенберг.

"Будущее Украины – в НАТО"

По словам Столтенберга, для последующего вступления в Альянс Украине нужно "самоутвердиться в качестве сильного государства". Страны-союзники помогут достичь этой цели, путем принятия нужного пакета мер на июльском саммите блока в Вильнюсе.

"Будущее Украины — в НАТО, но сейчас приоритетом для Украины является самоутверждение в качестве суверенного и независимого государства — иначе нет возможности обсуждать членство", - считает генеральный секретарь организации.

Также он добавил, что нужно сформировать для Украины надежные механизмы защиты, чтобы не допустить нападения России в будущем.

"Мы должны обеспечить, чтобы, когда эта война закончится, существовали надежные механизмы безопасности Украины, чтобы Россия не могла перевооружиться и снова напасть, а цикл российской агрессии разорвался", - подчеркнул Йенс Столтенберг.

Смотрите видео, в котором рассказали, что обещают Украине на саммите НАТО в Вильнюсе:

Вступление Украины в НАТО

Ранее американское издание Axios сообщило, что президент США Джо Байден поддерживает идею генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, согласно которой Запад может одобрить вступление Украины в НАТО без выполнения Плана действий по членству в Альянсе. Такое решение может стать компромиссом для всех сторон.

Министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что, действительно, на Западе есть сигналы, указывающие на возможное одобрение евроатлантической интеграции Украины по упрощенной схеме. Он поддержал такую инициативу.

Президент США Джо Байден позже сказал, что ВСУ уже соответствуют стандартам НАТО, однако он пока не поддерживает вступление Украины в Альянс без ПДЧ. По его словам, требования для всех должны быть едиными.

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